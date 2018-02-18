Tablo üstüne tablo yapmış

Picasso’nun eserini, kimliği bilinmeyen bir ressam tarafından çizilmiş Barcelona kentinin resmedildiği bir resim üzerine yaptığı x-ray teknolojisiyle ortaya çıkarıldı. Aslında uzmanlar, 1992 yılında Picasso’nun tablosunun dokusundaki farklılığı tespit etmişti. Ancak bunun tam olarak görüntülenmesi için teknolojinin ilerlemesini beklemeleri gerekti.

SIRADA BAŞKA KEŞİFLER VAR

Picasso kendi tablosunu diğer resmin üzerine yaparken, Barcelona’nın tepelerini tablodaki diz çökmüş kadının sırtını oluşturacak biçimde kullandı. Barcelona resmi, yatay pozisyonda çizilmişken Picasso, bunu 90 derece döndürerek kendi ürününü ortaya çıkardı. Chicago’daki Sanat için Bilimsel Çalışmalar merkezinden Francesca Casadio, diğer tekniklerin maliyetli olduğunu, x-ray’in maliyeti düşürdüğünü belirterek, “Sırada, altındaki gerçeklerin bulunacağı birçok tablo daha var” dedi. Toronto’daki Ontario Sanat Galerisi’nin küratörü Kenneth Brummel, keşfin heyecan verici olduğunu ve sanatçı hakkında daha derinlemesine bilgi edinilmesini sağladığını belirtti. ‘Diz Çökmüş Dilenci’ tablosu 2015 yılında New York’ta Christie’s tarafından düzenlenen açık artırmada 149 bin dolara (yaklaşık 560 bin TL) alıcı bulmuştu. Bu tablo, Picasso’nun daha çok depresif resimler yaptığı Hüzünlü Mavi Dönem (1901-1903) resimlerinden.