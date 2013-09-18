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Tablet keyfi limitsiz mi?

18.09.2013 - 09:53 | Son Güncelleme:

Evet, hem de limitsiz internetiyle birlikte TTNET avantajlarını limitsizce yaşayacaksınız.

TTNET’lilere Samsung Galaxy Tab 3 ile tablet keyfi de internet de limitsiz!
NETLİMİTSİZ internet paketine üye olan TTNET’lileri 24 ay taahhütle, ayda sadece 63 TL karşılığında hem limitsiz internet hem de Samsung Galaxy Tab 3 7.0 tablet bekliyor. Üstelik bu limitsiz avantajlarla dolu kampanya ile birlikte Tivibu Cep’ten 3 ay kullanım hediye! Online başvuruda ücretsiz kargo ile adrese teslim. Siz de 31 Aralık’a kadar başvurunuzu yapın, TTNET’li olmanın avantajlarını yaşayın.

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