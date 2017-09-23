Tabii ki kusursuz değilim...





Olaylı bir günün ardından taç sizin oldu...

- Şaşırtıcı bir gündü... Aslında bu tamamen Miss Turkey organizasyonunun kararı. Bana, görevimi en iyi şekilde yapmak düşer.

Orası öyle ama yaşananları da konuşmak gerek. Itır Esen’in attığı tweet’lerle ilgili haberleri okuduğunuzda ne hissettiniz?

- Kampa seçilen bütün arkadaşlarım birbirinden değerli insanlar. Bu haberler beni üzdü.

Tacın size geçebileceği aklınıza geldi mi?

- Bu, benim dışımda gelişen bir olay. Bana düşen, bu organizasyonun uygun gördüğü şekilde ülkemi temsil etmek.

Sorunun cevabı olmadı... Şöyle sorayım, birinci olmak tahmin ettiğiniz bir şey miydi?

- Dereceye girmek benim için büyük bir onur. En önemlisi; yarışmada çok eğlendim, kendimi geliştirdim ve çok güzel dostluklar kurdum.

“Hayatımda birisi yok. Sevgilim olacak kişi her şeyden önce güvenilir olmalı.”

GÜZELLİK GÜLÜMSEMEK VE POZİTİF OLMAKLA ALAKALIDIR

Tacı alınan yarışmacıyla ilgili duygularınızı anlatsanız...

- Bu konuda yorum yapmam uygun olmaz.

Bir başka yarışmacının da Twitter üzerinden ilk 10’a kalan kızlara hakaret mesajlarını okuduk. O mesajları okuyunca siz ne düşündünüz?

- Son hafta çok yoğun geçti. Çok disiplinli bir organizasyonda, çok değerli insanlarla çalıştım. İnternette dolaşacak vaktim olmadı.

Tamam, pes ediyorum, sizden laf çıkmayacak! Peki sizi tanıyalım o zaman. Yeni Türkiye güzelimiz kimdir?

- Mersinliyim, 23 yaşındayım. Ailem serbest meslekle uğraşıyor. Bir abim var, Kanada’da sinemayla ilgileniyor. Ailemde sevgi ve saygı esastır. Beni hem çok iyi korudular hem de istediklerimin peşinden koşmam için cesaretlendirdiler.

Neden güzellik yarışmasına katıldınız?

- Güzellik yarışmasına girmek her kızın çocukluk hayalidir ama ben gerçekten Miss Turkey tecrübesini yaşamak istedim. İyi ki de yapmışım!

ODTÜ İşletme mezunusunuz. Ama internette modellik yaptığınızı okudum...

- ODTÜ yıllarım boyunca Eşli Danslar Topluluğu’nda yarışarak üniversitemi temsil ettim. Bu da sahnede olmayı çok sevdiğimi anlamamı sağladı. ODTÜ’de aldığım eğitimse bana hayatın her alanında yardımcı olacaktır.

Türkiye güzelleri genelde geçmişlerinde bir çirkin ördek yavrusu hikâyesi olduğundan bahseder... Sizinki de öyle miydi?

- Bence güzellik gülümsemek ve pozitif olmakla alakalıdır.

Yine cevabı vermediniz. Peki yarışma sonrası yarışmacılarla ilgili fiziklerine dair acımasız eleştiriler yapıldı. Bunlar sizi etkiledi mi?

- Tabii ki kusursuz değilim ama kendiyle barışık bir insan olduğum için negatif yorumlardan çok etkilenmedim.

Gelecekle ilgili planlarınız neler?

- Benim için dünyayı gezmek, başka kültürleri tanımak çok önemli. Şu anda kendimi geliştirmeye odaklanmış durumdayım.

KABUL EDİLİR BİR ŞEY DEĞİLDİ

Can Sandıkçıoğlu (Miss Turkey Organizasyon Başkanı)

Itır Esen’in paylaşımını ne zaman gördünüz?

- Yarışma sonrası geç bir saatte uyumuştum. Cuma sabahı 11.00’de bir mesajla uyandım. Tweet’i göndermişlerdi.

Ne hissettiniz?

- Çok üzüldüm. O sabah başka bir yarışmacının sosyal medyada paylaşımlar yaptığı haberi çıkmıştı. Ama o hesap sahteydi. Itır Esen’in hesabının da sahte olduğunu düşündüm. Ama iyice araştırdıktan sonra doğru olduğu kanaatine vardım.

Tacı geri alma kararını nasıl verdiniz?

- Bu karar, organizasyon başkanı olan bana ait.Yıllarca bu işi yapan babamdan öğrendiklerime göre verdim.

Yarışmacıların sosyal medya hesaplarını incelemiyor musunuz?

- Yarışmaya 4 bine yakın kız başvuruyor. 250’sini ön elemeye çağırıp 20 kızı belirliyoruz. Ve bizim bu 20 kızı tanımak ve yarışmaya hazırlamak için sadece bir haftamız oluyor.

Itır Esen’in artık Miss Turkey ile bağlantısı kesildi mi?

- Evet. Üzgünüm, eminim bunu kötü bir ruh halinde yaptı ama kabul edilir bir şey değildi. Bu ülkenin kutsallarıyla ilgili bu şekilde yorum yapan birine Türkiye’yi temsil ettiremeyiz.