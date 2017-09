Tabata’yı neden aldınız?

Fatih Kaya yazıyor Tam tersi saha “futbol oynamaya elverişli”...

Başlama düdüğü ile birlikte iki takımın tempolu oynama istediğine darbe vuran Selçuk Dereli hariç, herşey mükemmel...

Dereli’nin maç içinde ne yapmak istediğini anlayamadım. Özellikle avantaj kuralının uygulanması gereken pozisyonları sürekli olarak kesmesi, olduk olmadık her pozisyonda futbolcuları uyarması, “düdüğümü bekleyin” uyarısını merasimle yapması, iki takım adına da sahaya olumsuz olarak yansıdı...

Futbol adına tam “işte bu!” dediğimiz her anı düdüğü ile kursağımızda bıraktı...

Selçuk Dereli’nin, nasıl bir maç yönettiğini izlemesi lazım, hakemlik sadece kritik pozisyonlarda doğru düdükler çalmak değildir, maçı akıcı bir şekilde yönetip futbola katkı sağlamaktır...

Geçelim maça...

Manisaspor’un açık futbolu tercih etmesi, Beşiktaş’ın ekmeğine yağ sürdü...

Savunmasını orta alana kadar çekmeye çalışan Tarzanlar, Ekrem ve Nihat gibi süratli futbolcuları tutmakta zorlandı...

Nitekim, Nihat’ın son vuruşlarda yaptığı hovardalıklar olmasa ilk yarı 3-4 farklı bitebilirdi...

Manisaspor’un ilk yarıdan çıkarttığı en büyük derste bu oldu...

Taktik hatasının farkına varan Mesut Bakkal, ikinci yarıda savunmasını kalesinin önüne kurarak çıkma teşebbüsünde dahi bulunmadı...

Siyah beyazlıların savunmaya kapanan takımlara karşı zorlandığını biliyoruz...

Bakkal bilmiyordu, geç olmadan öğrendi...

Ama maç devam ederken Denizli o dersi almadı...

İkinci yarıda Mustafa Denizli yaptığı hamleler ile Manisa kilidini çözmek yerine dahada sağlamlaştırdı...

Yaptığı Nobre değişikliği, Manisaspor savunmasına ‘duvar’ ördü...

Ernst ve Fink’in her bölgeye koşması, 70’den sonra Beşiktaş’ın orta alanını bitirdi...

İki Alman’ın da insan olduklarını düşünürsek gayet doğal...

Ekrem, Tello ve Nihat bu ikiliye hiç yardımcı olmadı...

Skor dezavantajı ile gidişat kötüye giderken aklıma gelen soru...

Tabata ve Serdar Özkan gibi top kullanma becerisi yüksek iki futbolcu oyuna neden dahil olmaz?

Oyunun sıkıştığı anlarda özellikle Tabata tercihi olumlu etki yaratabilirdi...

Yedek kulübesine baktığımız zaman apaçık görünüyor...

Tabata değişikliği rakibin savunma düzenini etkiler...

Hiç birşey yapamasa bile topla daha çok oynayarak takımı hücuma çıkartır...

Bir diğer yönetimsel soru ise şu...

Yusuf’un ve askıya alınan Delgado’nun olmadığı yerde Tabata neden olmaz?

Mustafa Hoca eğer 10,5 olarak tarif ettiği isim olarak Tabata’yı kadrosuna dahil ediyorsa, o şansı vermeli...

3-5 hafta değil daha çok ısrar etmeli... Ve zorunda...

Beşiktaş’ın 8 Milyon Euro gibi fahiş bir rakamı kulübesinde oturtma lüksü yok...

Hoca önce kendisini sorgulayacak, Tabata’ya gerekli güven verildi mi?

Beşiktaş ikinci yarıda hiç bir varlık gösteremiyorken bile Tabata oyuna girmiyorsa, düşünün Tabata’nın halini?

Ben bu takıma neden alındım!?

Tekrar sahaya dönelim...

Süreç zaten Beşiktaş adına olumsuz, orta alanda top kullanan Ernst ve Fink yorulmuş, Tabata halen kenarda oturuyor...

Mustafa Hoca, haftalardır hiç bir etkinlik göstermeyen Uğur’u alıyor...

Uğur maçın sonuna kadar yine hiç bir varlık gösteremiyor...

Biz artık oluşan duruma alıştık. Fakat Denizli alışamadı...

Halen Uğur’dan medet umuyor...

Denizli, Uğur değişikliğini Fink veya Ernst ile yapsaydı, bahane olarak yorgunluğu gösterebilirdi...

Ancak(!) kenarda Serdar Özkan dururken, Ekrem’in bölgesine Ernst’i kaydırıp, Uğur’u oyuna dahil ediyorsa, bu değişiklik Beşiktaş adına büyük bir handikap!

CSKA maçını da dahil edersek, Denizli son üç maçta yaptığı hataları iyi değerlendirmeli...

Kayıplar artıyor...

Beşiktaş başladığı noktaya geri dönmüş durumda...

Dilerim, geçen sezon ki motivasyon ve istek Bursaspor maçı ile yeniden başlar...

Şuan ki gidişat mı? Hiç hoş değil, can sıkıcı...