'Tabanım var' sözü kızdırdı

Kulislere göre, Altepe’nin istifa krizinden önce bazı toplantılardaki konuşmalarında, “kentte kişisel tabanının olduğu, bağımsız aday olsa kazanabileceği” yönünde bazı ifadeler kullandı.



Erdoğan’ın asker arkadaşlığını da zaman zaman gündeme getiren Altepe’nin bu sözlerinin rahatsızlık yarattığı öne sürülürken, partiden bir kaynak Hürriyet’e şu değerlendirmede bulundu:



‘ASKERLİK ARKADAŞI’ İFADESİ

“Cumhurbaşkanımızla aynı yerde askerlik yaptığını biliyoruz. Yani Cumhurbaşkanımızla oradan kaynaklanan bir tanışıklığı var. Bu tanışıklık ilerleyen süreçte de devam etmiş ancak bunu öyle çok yakın bir ilişki olarak değerlendirmek doğru olmaz. Gerçekten kendisinin söylediği gibi kişisel bir tabanının olup olmadığı bize göre meçhul. Kimsenin Cumhurbaşkanımızın, partimizin tabanını kendi kişisel tabanıymış gibi değerlendirmemesi gerekir. Bu büyük yanılgı olur. Sonuçta da istifası yönünde ortaya konulan iradeye öyle uzun uzadıya güçlü bir direnişinin olacağını da sanmıyorum. Sadece zamanlamasıyla ilgili bir sorun olabilir.”



DÜN GECE DE KONUŞTU: YOK ÖYLE BİR ŞEY

Recep Altepe dün akşam katıldığı bir nikâh sonrası gazetecilerin istifa sorusuna şu yanıtı verdi: “Hayırdır? Yooo! Yok öyle bir şey yok! Yok abi öyle birşey yok. Sağol...”









