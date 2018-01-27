TAB Gıda'nın halka arzında flaş gelişme! Detaylar belli oldu...

Türkiye'de halka arz gündemi yoğunlaşırken, ABD'de halka açılacak Türk şirketi TAB Gıda'nın halka arz detayları da belli oldu.

Şirketin izahnamesine göre halka arz fiyatının hisse başına 9-11 dolar arasında olması öngörülüyor.

Burger King’in ABD dışındaki en büyük franchise’ı TFI TAB Gıda 4,5 milyon American Depositary Share (ADS) halka açarken hissedarlar da 17,5 milyon ADS satmayı planlıyor.

Şirket halka arz geliri ile Yapı Kredi’den aldığı krediyi ödemeyi planladığını açıkladı.

ABD'deki halka arza Morgan Stanley, Credit Suisse, Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan ve Rabo Securities aracılık ediyor.

TAB Gıda'nın Çin'de 700'den fazla, Türkiye'de ise 600 Burger King işletmesi bulunuyor. TAB Gıda, Popeyes, Sbarro ve Arby's markalarının da işletmeciliğini yapıyor.