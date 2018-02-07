TAB Gıda 'nın halka arzı ertelendi

Ünlü fast food zinciri Burger King’in, dünyadaki en büyük ana işletmecisi TAB Gıda Sanayi ve Ticaret, ABD'de bugün gerçekleşmesi planlanan halka arzı ertelendi.

TAB Gıda, piyasa koşullarına bağlı olarak halka arzın zamanlamasını değerlendirmeye devam edecek.

Şirketin izahnamesine göre halka arz fiyatının hisse başına 9-11 dolar arasında olması öngörülmüştü.

TAB Gıda 4,5 milyon American Depositary Share (ADS) halka açarken hissedarlar da 17,5 milyon ADS satmayı planlıyordu.

ABD'deki halka arzın aracıları Morgan Stanley, Credit Suisse, Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan ve Rabo Securities.

Şirket daha önce 13 Kasım’da halka arz için SEC’ye başvuruda bulunmuş ancak başvurudan 2 hafta sonra erteleme kararı almıştı. TAB Gıda'nın Çin'de 700'den fazla, Türkiye'de ise 600 Burger King işletmesi bulunuyor. TAB Gıda, Popeyes, Sbarro ve Arby's markalarının da işletmeciliğini yapıyor.