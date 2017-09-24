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    Taarruz tatbikatı

    Mehmet Selim YALÇIN / DHA
    24.09.2017 - 21:34 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 21:34

    KUZEY Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi'nin 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapma kararının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak sınırında 18 Eylül'de başlattığı askeri tatbikat sürüyor.

    Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR Parkı sahası karşısında tanklarla yapılan tatbikat dün 7'nci gününe girdi. Tatbikat kapsamında yaklaşık 20 tank manevra eğitimi ve ileri hücum tatbikatı yaptı. Mermilerin kullanılmadığı tatbikatta engebeli arazi şartlarında tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar birlikte seri ve hızlı manevralar gerçekleştirdi.

    Taarruz tatbikatı

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nden dün yapılan açıklamaya göre, seviyesi yükseltilen tatbikat kapsamında tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılarının 4-5'erli gruplar halinde arazideki harekât tatbikatı devam ederken, yerleşme ve mevzileşmeden sonra tank ve zırhlı personel taşıyıcılarının manevra hareketlerinin son günlerde arttığı gözlendi.

    Taarruz tatbikatı

    Etiketler: gazetehaberleri , taarruz , tatbikat
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