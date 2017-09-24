Taarruz tatbikatı

Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR Parkı sahası karşısında tanklarla yapılan tatbikat dün 7'nci gününe girdi. Tatbikat kapsamında yaklaşık 20 tank manevra eğitimi ve ileri hücum tatbikatı yaptı. Mermilerin kullanılmadığı tatbikatta engebeli arazi şartlarında tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar birlikte seri ve hızlı manevralar gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden dün yapılan açıklamaya göre, seviyesi yükseltilen tatbikat kapsamında tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılarının 4-5'erli gruplar halinde arazideki harekât tatbikatı devam ederken, yerleşme ve mevzileşmeden sonra tank ve zırhlı personel taşıyıcılarının manevra hareketlerinin son günlerde arttığı gözlendi.