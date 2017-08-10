Taa Avustralya’dan para getiriyorum

SADECE 2017 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji, TAV Havalimanları ve Mersin Uluslararası Limanı’ndaki paylarından 4 farklı yabancı şirkete 1.2 milyar dolarlık hisse devri gerçekleştiren Akfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, bu işlemlerin çok kıymetli olduğunu anlattı. Holding olarak son 7 yıllık sürede yabancı şirketlere 2.8 milyar dolarlık hisse devrine imza attıklarını hatırlatan Akın, “Gidiyorum Avustralya’dan, haritada Türkiye’nin yerini bulamayan firmaları ikna ediyorum, buraya getiriyorum. Bunun sonucunda getirdiğin çok kıymetli bir para. Hükümetin buradaki görevi Avustralyalıya Türkiye’de yeni bir yatırım yaptırmak bana da farklı yöntemlerle parayı dışarı çıkarttırmamak olmalı” dedi.

HİSSE İHRAÇ EDİYORUZ

“Şirket satma” sözünü antipatik bulunduğuna değinen Hamdi Akın, “Bu ‘şirketi sattı, gitti’ gibi anlaşılıyor. Oysa biz ihraç yoluyla şirket satışı yapıyoruz.Şirketler Amerika’ya buzdolabı sattı denilmiyor, ihraç etti deniliyor. Bu daha sempatik oluyor. Oysa ben yabancı şirkete hisse sattığımda ‘hisse sattı’ deniliyor ama ‘hisse ihraç etti’ denilmiyor. İhracat primi istemiyorum ama buna hisse ihraç yoluyla satılmış demeli” dedi.

Akın’a göre Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) bu tip doğrudan yabancı yatırım niteliğindeki cari açığın finansmanında kullanılacak hisse ihraçlarını yayınlaması gerekiyor. Akın, “Hisse satışı ihracattan sayılmıyor. Sayılırsa insanlar da kolay satarlar. Her yıl 15-20 milyar dolar hisse ihracı yapabiliriz. Bunu somut olarak söylüyorum. Türkiye 2004 ile 2013 yılları arasında yaklaşık 50 milyar dolarlık özelleştirme yaptı. Şirketler bu değeri 100 milyar dolar olarak Avrupa pazarına sunmalılar. O 100 milyar doların hepsi aynı sene içerisinde girmez, 5 sene içerisinde satılsa senede 20 milyar dolarlık hisse ihraç ediyor olmamız lazımdı.”

AKFEN VARLIK EVİ

ŞİRKETLERİN ölümsüzlüğe ancak satışlarla kavuşabileceğine dikkat çeken Hamdi Akın, sözlerine şöyle devam etti: “Biz Akfen olarak kendimizi ‘Asset House’ (Varlık evi) olarak tanımlıyoruz. Yani biz bir varlık eviyiz. Ben yıllardır şunu söylüyorum; bu şirketler sizin malınız değildir. Öldüğünüz zaman şirketiniz de ölür. Ölümsüz olması için satmak zorundasınız. Mesela TAV artık ölmez. Fransız Devleti getirmiş 1.5 milyar dolar para koymuş. Sahibi değiştiği zaman şirketler kabuk değiştiriyor, kendilerini yeniliyor.”

YENİ YATIRIMLAR PLANLIYORUZ

HAMDİ Akın, “Bizim artık elde ettiğimiz parayla melek yatırımcının bir üzerine kendimizi konumlandırmamız lazım. Venture ile Angel arasında bir yere oturmamız lazım. Yeni yatırım planları için en doğru pozisyonumuz o. Tek başıma yapamam bunu, tabii ki bir ekibim olacak. Bununla ilgili bir kadro kurulacak. Ve bu kadro bunun araştırmasını yapacak. Yeni trend bu. Melek yatırımcı artık çok var zaten. Ama melek yatırımcı 1 milyon dolarsa bu 10 milyon dolarlık yatırım yapacak. Genç nesil bu işleri çok çabuk kavrıyor ve geliştiriyor. Öte yandan bundan sonraki yatırımların konvansiyonel olmaması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DE ŞİRKET SATMAK ZOR

MERSİN Uluslararası Limanı’daki yüzde 50’lik hissesinin yüzde 40’ının 869 milyon dolara Avustralya merkezli IFM Investors’a devri ile ilgili görüşmelerin çok zor bir ortamda tamamlandığını belirten Hamdi Akın, “Mersin Limanı 26 yılı kalmış bir varlık sonunda. Ben bunun için olağanüstü bir çaba veriyorum. Ancak hala daha çok iyi bir değer bulmadan varlıklarını satmayan insanlar dolu Türkiye’de” diye konuştu.