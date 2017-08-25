T-Systems, Zenium İstanbul One ile anlaştı

Telekom şirketlerinden Deutsche Telekom’un kurumsal müşteriler ayağı olan T-Systems’ın, Zenium’un son teknoloji ile donatılmış veri merkezinde yer alma kararı, şirketin kurumsal müşterilerine çok kapsamlı entegre ICT çözümlerini İstanbul’un kalbinden sunma isteğini gösteriyor.

“Şirketler, daha fazla veri taşımak üzere her geçen gün daha çok ağa bağlanan daha çok cihazın yarattığı zorlukları yenme ve bu zorlukların neden olduğu beklentileri karşılama konusunda büyük baskı hissediyor” diyen T-Systems Türkiye Yönetici Direktörü Sinan Kılıçoğlu şöyle devam ediyor: “Zenium ile kurduğumuz işbirliği, ölçeklendirilebilir ve güvenli bir ortamda klasik ICT hizmetlerini sunmaya devem edecek olmamızın yanı sıra, dijital ekonominin faydalarından yararlanmak konusunda kararlı olan müşterilerimize destek olmamızı da sağlayacak”.

T-Systems Türkiye’nin Zenium ile olan işbirliğinin hemen ardından, şirketin İstanbul One’daki ilk kurumsal müşterisi de belli oldu. T-Systems, Türkiye’nin çelik, distribütörlük, lojistik ve enerji sektöründe faaliyet gösteren en büyük sanayi gruplarından birine, şirketin büyüme stratejisi için ihtiyaç duyduğu operatör bağımsız, yüksek bağlantı gücü ve enerji verimliliğine sahip veri merkezi ortamını sağlayacak.

Bu işbirliği aynı zamanda Zenium’un İstanbul One’daki müşterilerine, mevcut sistemlerin güvenle faaliyet göstermesi, müşteri isteğine göre dizayn edilen altyapı, platform ve yazılım gibi bulut tabanlı hizmetlere geçiş ve telekom ile ilgili hizmetler dahilindeki yeni iş modelleri de olmak üzere T-Systems Türkiye’nin sunduğu kapsamlı ICT çözümlerinden yararlanma imkanı da sunacak.