Sylvester Stallone sosyal medyayı salladı… Sylvester Stallone kimdir?

İtalyan asıllı Amerikalı oyuncu, senarist ve yönetmen Michael Sylvester Gardenzio Stallone, 6 Temmuz 1946’da doğdu. Babası İtalyan, annesi ise Rus Yahudisi ve Fransız asıllı olan Sylvester Stallone, dikkat çekmek için çaba sarf etmemesine rağmen öğrencilik döneminde 12 kez okul değiştirdi ve bu okullardan davranış bozukluğu olduğu gerekçesiyle atıldı. 1967 yılında Miami Üniversitesi tiyatro bölümünde eğitim görmeye başladı; ancak 1969'da mezun olamadan ayrıldı.



Stallone, 1970 yılında 24 yaşındayken The Party at Kitty and Stud's adlı bir soft porno filmde başrol oynadı. Rocky adlı filmle üne kavuşunca film Italian Stallion adıyla yeniden yayınlandı Profesyonel bir oyuncu olarak oynadığı ilk filmi 1971 yılındaki Bananas'tır; ancak asıl çıkışını 1976 yılında çevirdiği Rocky filmiyle yakaladı. İtalyan asıllı bir boksör olan Rocky Balboa'nın hayatını anlatan filmin gişe başarısı beklenenin üstünde çıkınca projeye devam kararı alındı. Rocky adının, 1956 yılında boksu namağlup bir şekilde bırakan ağırsiklet boks şampiyonu Rocky Marciano'dan esinlenerek verildiği düşünülmektedir. Stallone, Rocky efsanesi ile sadece oyunculuğunu değil aynı zamanda senaryo yazarlığı ve yönetmenlik gibi özelliklerini de sergilemiş oluyordu. Rocky serisinin bütün filmlerini kendisi kaleme aldı ve serinin 2,3,4 ve 5. bölümlerinde yönetmenlik koltuğuna oturdu



Sylvester Stallone, Rocky ile çıkış yaşamasına rağmen onu tüm dünyanın gözünde kahraman yapan 1982 yılında çevrilen İlk Kan filmindeki John Rambo karakteridir. Öyle ki ter içerisinde kalmış vücudundaki tüm damarlarının göründüğü sonuna kadar gerilmiş kaslara ve yaptığı işlere bakıldığında (tek başına Afganistan'a girmek gibi.) hayran kalmamak mümkün değildi. Bu filmdeki hayranlık yine Stallone için bir devam filminin kapısını aralamıştır. 1985 ve 1988 yıllarında 3'er sene arayla gelen Rambo serisi beyaz perdeyi dolayısıyla hayranlarını yalnız bırakmamıştır. 2008 yılında serinin 4. filmi olan Rambo 4 adlı filmi gösterime girdi.



Sylvester Stallone ilk olarak Sasha Czazk ile evlendi. Bu evliliğinden Sage ve Seargeoh adında iki oğlu olan usta oyuncu, 1985 yılında boşandı. Sonrasında Stallone manken Brigitte Nielsen ile evlendi ve 1.5 yıl sonra boşandı. Jennifer Flavin adlı mankenle evlenerek 3. kez dünya evine giren aktörün bu evlilikten de 3 kızı bulunmaktadır.