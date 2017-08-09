Swinger skandalı! Polis helikopteriyle porno çekti

İngiltere'de bir polis, polis helikopterini kullanarak evinin bahçesinde cinsel ilişkiye giren bir çiftin görüntülerini film yapmak için kaydetti.

Videoda görüntülenen kadının, Adrian Pogmore isimli polisle daha önce bir swinger partisinde birlikte olduğu ortaya çıktı.

Seks bağımlısı olduğu belirtilen Adrian Pogmore hakkında dava açılırken, polis 1 yıl hapse mahkum edildi. Güney Yorkshire bölgesinde kaydedlen görüntülerde bir kadınla adam evlerinin bahçesinde cinsel ilişkiye giriyor.

Adrian Pogmore'nin bu görüntüleri kaydetmek için 2 milyon pound değerindeki polis helikopterini kullandığı tespit edildi. Çiftin görüntüleri dışında olaydan habersiz çıplak şekilde güneşlenen 5 kişi daha helikopterden alınan kayıtta görünüyor.

Pogmore'un bir swinger kulübünün üyesi olduğu bildirilirken çiftle bir kulüpten tanıştığı ortaya çıktı.