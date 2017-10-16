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    Swarm hesabı nasıl silinir? Nasıl kapatılır?

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 07:36 | Son Güncelleme:

    Swarm hesabı silmeye çalışmak kullanıcılar için zorlayıcı olabiliyor. Siz de onlardan biriyseniz; Swarm hesabı silme yöntemini birlikte inceleyelim.

    Muhtemelen çevrenizde bile Swarm nedir diye soran biri kalmadı. Biz yine de sizlere Swarm uygulamasını tanıtalım. Swarm bildiğiniz gibi gittiğimiz mekan, şehir ya da bulunduğumuz bir konumu arkadaşlarımızla paylaşabildiğimiz ücretsiz bir Android uygulaması. Ancak çoğumuzun bildiği gibi Swarm başlangıçta; 2009 yılında Amerika'da kurulmuş bir konum tabanlı bir sosyal ağ uygulamasıydı. Ve bu ağ Swarm olmadan önce Foursquare olarak anılmaktaydı.

    Dünya genelinde oldukça popüler olan ve halihazırda milyonlarca kullanıcısı olan Foursquare; bir süre sonra iki farklı görev üstlenmiş ve sadece yer bildirim uygulaması olarak Swarm ortaya çıkmıştır. Foursquare ise artık sadece yeni yerleri keşfetmeyi sağlayan bir uygulama olarak dijital dünyada yerini aldı. Ancak bu derece popüler olan bir uygulamadan çeşitli nedenlerle ayrılmak isteyen kullanıcılarda elbette olacaktır. Swarm hesabını silecek bir yöntem yok diyenlere ise kulaklarınızı tıkayın.

    Swarm hesabı nasıl silinir Nasıl kapatılır

    Hadi o zaman adım adım Swarm kapatma yöntemlerini birlikte inceleyim.

    Bilgisayarınızın internet tarayıcı üzerinden Foursquare / Swarm adresine giriş yapın. Profilinizden ayarlar kısmına geçiş yapın.

    Açılan sayfada ''hala soruların varsa'' yazılı linke tıklayarak; Swarm silme sayfasına yönlendirileceksiniz.

    Foursquare ve Swarm'dan neden ayrılıyorsunuz sorusuna size uygun bir cevaba tıklayın.

    Son olarak sayfanın altında bulunan ''Delete Account'' butonuna tıklayarak hesabınızı tamamen silebilirsiniz.

    Ya da dilerseniz buraya tıklayarak Swarm hesap silme sayfasına direkt olarak yönlenebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Foursquare giriş bilgilerinizi girmek ve Delete Account butonuna basmak olacaktır. Böylece hesabınız kısa yoldan kalıcı bir şekilde silinecektir.

    Swarm hesabı nasıl silinir Nasıl kapatılır

    Swarm Hesap Dondurma İşlemi Mümkün mü?

    Swarm hesabını kapatmak istediğinizde; uygulama içinde tek yapabileceğiniz şey hesabınızı kalıcı olarak silmektir. Swarm hesap dondurma işlemi şu an için bulunmamaktadır. Ancak ileri zamanlarda uygulamanın bu yönde gelişeceği de söylentiler arasında.

    Swarm Hesabı Silinirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

    Swarm hesabınızı tablet ya da telefon gibi mobil cihazlardan silmeniz mümkün değildir. Swarm silme işlemini sadece bilgisayarınızın herhangi bir Web tarayıcı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

    Swarm hesabınızı silmeye çalışırken birbirine bağlı olduğundan hem Swarm hem de Foursqure hesabınızı sileceğinizi unutmayın.

    Facebook hesabınızdan giriş yaparak sayfaya ulaşmışsanız, son açılan sayfada ''Delete Account'' butonunu görmeme olasılığınız yüksektir. Bu sebeple sayfaya ulaştığınızda yeniden Swarm giriş bilgilerinizi girmelisiniz.

    Swarm silme sırasında son aşama olan Delete Account butonuna tıkladığınızda Swarm ve Foursqure'a ait her iki hesabınızda geri dönüşü olmayacak şekilde silinecektir. Swarm dondurma gibi bir seçeneğiniz ise henüz uygulama içinde bulunmamaktadır.

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    Etiketler: forsquare , swarm nasıl silinir
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