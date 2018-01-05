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    Suyun altında kendi aracının plakasını ararken 12 farklı plaka buldu

    İHA
    05.01.2018 - 07:30 | Son Güncelleme:

    Adana’da 3 gündür süren sağanak yağış nedeniyle yollar sular altına kalırken, araçlar yoldan geçmeye çalıştıkları sırada plakalarını düşürdü. Bir vatandaş ise suyun altında kendi plakasını ararken 12 farklı aracın plakasını buldu.

    Adana’nın merkez Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile Öğretmenler Bulvarı’nı bağlayan köprü sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldı. Araçların geçmekten zorlandığı yolda, bazı araçlar plakasını düşürdü.

    Suyun altında kendi aracının plakasını ararken 12 farklı plaka bulduPlakasını düşüren araç sürücülerden 33 yaşındaki Onur Pirinç dizlerine kadar suya girip düşen plakasını aramaya başladığını söyledi.

    Suyun altında kendi aracının plakasını ararken 12 farklı plaka bulduPirinç” Biz ilk başta kendi aracımızın plakasını bulmak için girdik ama 12 tane plaka bulduk. Bunların hepsini suyun içerisinde çıkarttık. Kendi aracımızın plakasını bulamadık ama 12 ayrı aracın plakasını suyun içerisinden bulduk” dedi.

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