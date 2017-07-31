Suudilerden Katar’a hac tepkisi

Katar, Suudi Arabistan’ı hacı siyasileştirmekle suçladı ve bu yıl hac ziyareti yapmak isteyen Katar vatandaşlarına çıkarılan zorluklara işaret eden BM raporuna atıf yaptı. Suudi Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir, Katar’ın açıklamasını “Hac ziyaretinin uluslararasılaştırma talebi” olarak yorumladı. Cübeyir, “Katar’ın kutsal yerleri uluslararası hale getirme talebi saldırganca ve Suudi Arabistan’a karşı savaş ilan etmektir. Kutsal yerlerin uluslararası hale getirmeye yönelik çalışan herkese karşı cevap verme hakkını saklı tutuyoruz” ifadelerini kullandı.