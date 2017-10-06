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    Hürriyet >Dünya>Suudiler de S-400 alıyor

    Suudiler de S-400 alıyor

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    06.10.2017 - 01:09 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE’den sonra Suudi Arabistan’ın da Rusya ile S-400 hava sistemi almak için Moskova ile anlaştığı bildirildi.

    Suudi Arabistan’a ait Dubai merkezli el-Arabiya’da yer alan habere göre, Suudi Kralı Selman’ın Moskova ziyareti sırasında iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı. Suudi Arabistan, S-400’lerin yanı sıra Kornet tanksavar güdümlü füze sistemleri, çoklu roket atar alımı konusunda da Rusya ile anlaştı. Kommersant gazetesi, Türkiye’nin Rusya’dan alacağı dört S-400 bataryası için 2 milyar dolardan fazla ödeme yapacağını yazmıştı.

    IRAK VE SURİYE VURGUSU

    Kralı Selman bin Abdülaziz, 1926 yılında bağımsız devlet olarak kuruluşundan bu yana Rusya’ya ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Suudi Kralı oldu. Kral Selman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Suriye ve Irak toprak bütünlüğü vurgusu yaptı. Kral Selman, “Suriye krizine ancak ve ancak siyasi diyalog yoluyla çözüm bulunabilir. En önemlisi ise bulunacak siyasi çözümün Suriye toprak bütünlüğünü garanti etmesidir. Suriye meselesinde olduğu gibi Irak toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesinden yana olduğumuzu dile getirdik” dedi.

    Kral, üçüncü konu olarak İran’ın bölgede izlediği dış politikadan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. 

    Etiketler: Rusya , S-400 , gazetehaberleri
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