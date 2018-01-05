‘Suudi tahtında Trump’ın parmağı var’ iddiası... ‘Adamımızı en tepeye yerleştirdik’

ABD Başkanı Donald Trump’ın toplatmak için avukatları aracılığıyla başvuru yaptığı gazeteci Michael Wolff’un kaleme aldığı ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’ (Gazap ve Öfke: Trump’ın Beyaz Saray’ı) adlı kitap 9 Ocak yerine dün piyasaya çıktı. Trump’ın kitabı engelleme hamlesi aksi sonuç verirken, kitaptan yeni bilgiler de basına yansıdı. Bunlardan dikkat çekenlerden biri de ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan’daki iktidar mücadelesine dahil olmasıyla ilgili.

DAMATTAN KRİTİK ZİYARET

Suudi Kralı Selman, geçen haziran ayında yeğeni Muhammed bin Nayef’i görevden alarak yerine oğlu Muhammed bin Selman’ı Veliaht Prens olarak atadı. Wolff’un kitaptaki iddiasına göre Trump, bu değişiklikle ilgili “Adamımızı tepeye yerleştirdik” dedi. Kasım ayında Prens Muhammed, ülke genelinde büyük bir operasyon dalgası başlattı ve yüzlerce prens, iş adamı ve bürokratı gözaltına aldırdı. Bu gözaltı furyasından önce ise ekim ayında Trump’ın Ortadoğu konusundaki danışmanı ve damadı Jared Kushner, Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişti. Washington Post’un haberine göre o dönem Kushner ve Veliaht Prens Muhammed sabahın ilk saatlerine kadar birlikte ‘strateji planlamıştı’.

TRUMP’TAN SUUDİLERE DESTEK

Donald Trump da Suudi zenginler ve kraliyet üyeleri Suudi başkenti Riyad’daki Ritz-Carlton Oteli’nde gözaltında tutulurken, Twitter’dan operasyonlara destek verdiğini ilan etmişti. Trump, “Kral Selman ve Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi’ne büyük güven duyuyorum. Ne yaptıklarını tam anlamıyla biliyorlar” diye yazmıştı. Kitaptaki iddialardan biri de Trump’ın öz oğulları Donald Trump Jr. (40) ve 33 yaşındaki Eric’in zekasıyla alay etmesiydi. Wolff, “Babaları, onlarla ‘Tanrı akıl verirken bunlar odanın arkasında kalmış’ diye dalga geçiyordu” diye yazdı.