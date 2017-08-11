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    Suudi şarkıcı dans sonrası tutuklandı!

    Hürriyet Haber
    11 Ağustos 2017 - 12:19Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 13:11

    Suudi Arabistanlı popüler şarkıcı Abdallah Al Shahani, Taif şehrinde gerçekleştirilen müzik festivalinde verdiği konser sırasında yaptığı dans hareketi nedeniyle tutuklandı.

    ‘Dabbing’ olarak adlandırılan ve dirseğin iç kısmına başın sıkıştırılmasıyla icra edilen dans figürü, kısa süre önce Suudi Arabistan Ulusal Uyuşturucuyla Savaş Komisyonu tarafından uyuşturucu kültürüne referansta bulunduğu düşünüldüğü için yasaklandı.  

    Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, ‘insanları ‘dabbing’ hareketinin toplum ve gençliğe karşı tehlikeleri hakkında uyaran ve taklit edilmesini yasaklayan’ bir poster yayınladı.

    Konser sırasında ‘dabbing’ hareketini yapan Al Shahani sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında ‘Sayın hükümetimizden ve  izleyicilerimden, Taif festivalinde istemeden ve spontane gelişen bir şekilde yaptığım dans hareketi için özür diliyorum. Lütfen özrümü kabul edin.’ dedi.

    Sosyal medya kullanıcıları, daha önce Suudi Arabistanlı şarkıcı Rabeh Sager’in de performansları sırasında dans hareketini yaptığını belirttiler.

    İlk olarak 2 sene önce Amerika Birleşik Devletleri’nde bir hip-hop sahnesinde yapıldığı düşünülen dans figürü, aralarında Hillary Clinton’ın da bulunduğu pek çok ünlü kişinin hareketi yapmasıyla dünya çapında ün kazanmıştı.

     

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    Etiketler: Suudi Arabistan , Suudi , Gözaltı
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