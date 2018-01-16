Suudi Prenslerin alıkonduğu otel açılıyor

Uluslararası ajanslarda yer alan haberlere göre, lüks otelin yeniden açılması için hazırlıklar yapılıyor. Ritz-Carlton’un internet sitesinde de 14 Şubat Sevgililer Günü’nden itibaren rezervasyon yapmak mümkün görünüyor. Yaklaşık 200 kadar üst düzey Suudi isim, bu otelde gözaltına alınmıştı, kasım ayından bu yana da otel ziyaretçi kabul etmiyordu. Gözaltına alınanlar arasında bulunan milyarder işadamı Prens El Velid bin Talal’ın uzlaşma için istenen parayı ödemediği gerekçesiyle hapishaneye götürüldüğü iddia edilmiş, ancak Suudi kaynaklar müzakerelerin sürdüğünü bildirmişti.