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    Suudi Prenslerin alıkonduğu otel açılıyor

    Hürriyet Haber
    16.01.2018 - 00:25 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yolsuzlukla suçlanan prens ve üst düzey isimlerin tutulduğu Ritz Carlton otelinin şubat ayından itibaren yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlayacağı bildirildi.

    Uluslararası ajanslarda yer alan haberlere göre, lüks otelin yeniden açılması için hazırlıklar yapılıyor. Ritz-Carlton’un internet sitesinde de 14 Şubat Sevgililer Günü’nden itibaren rezervasyon yapmak mümkün görünüyor. Yaklaşık 200 kadar üst düzey Suudi isim, bu otelde gözaltına alınmıştı, kasım ayından bu yana da otel ziyaretçi kabul etmiyordu. Gözaltına alınanlar arasında bulunan milyarder işadamı Prens El Velid bin Talal’ın uzlaşma için istenen parayı ödemediği gerekçesiyle hapishaneye götürüldüğü iddia edilmiş, ancak Suudi kaynaklar müzakerelerin sürdüğünü bildirmişti.

    Etiketler: Suudi Arabistan , gazetehaberleri , riyad
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