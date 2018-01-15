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    Suudi Prens ile müzakereler sürüyor

    Hürriyet Haber
    15.01.2018 - 00:10 | Son Güncelleme:

    SUUDİ Arabistan’da iki ay önce tutuklanan 200 kadar üst düzey isim arasında yer alan milyarder işadamı Prens Alwaleed bin Talal’ın anlaşma sağlanamadığı için alıkonduğu Ritz Carlton otelinden Al Ha’ir hapishanesine götürüldüğü iddia edilirken, Suudi bir yetkili müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

    Forbes ekonomi dergisine göre 17 milyar dolarlık bir servetin sahibi olan Prens’e, kara para aklama, rüşvet ve şantaj gibi suçlamalar yöneltiliyor.

    PRENS BAĞIŞ ÖNERDİ

    İngiliz Daily Mail gazetesi Prens’in uzlaşma için istenen 728 milyon doları ödemeyi kabul etmediği gerekçesiyle hapishaneye götürüldüğünü yazdı. Ancak Reuters ajansına konuşan Suudi kaynaklar Prens ile uzlaşma müzakerelerinin sürdüğünü belirtti. Prens’in Suudi hükümetine herhangi bir suçlama yöneltilmemesini, karşılığında hükümete ‘bağışta’ bulunmayı önerdiği, ancak bu teklifin kabul görmediği kaydedildi. Suudi yetkililerin, yolsuzluklar nedeniyle devletin milyarlarca dolarlık zarara uğratıldığını, bu nedenle tutuklanan kişilerden 100 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi planladığı belirtiliyor.

    Etiketler: Prens Alwaleed bin Talal , Suudi Arabistan , gazetehaberleri
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