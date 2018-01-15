Suudi Prens ile müzakereler sürüyor

Forbes ekonomi dergisine göre 17 milyar dolarlık bir servetin sahibi olan Prens’e, kara para aklama, rüşvet ve şantaj gibi suçlamalar yöneltiliyor.

PRENS BAĞIŞ ÖNERDİ

İngiliz Daily Mail gazetesi Prens’in uzlaşma için istenen 728 milyon doları ödemeyi kabul etmediği gerekçesiyle hapishaneye götürüldüğünü yazdı. Ancak Reuters ajansına konuşan Suudi kaynaklar Prens ile uzlaşma müzakerelerinin sürdüğünü belirtti. Prens’in Suudi hükümetine herhangi bir suçlama yöneltilmemesini, karşılığında hükümete ‘bağışta’ bulunmayı önerdiği, ancak bu teklifin kabul görmediği kaydedildi. Suudi yetkililerin, yolsuzluklar nedeniyle devletin milyarlarca dolarlık zarara uğratıldığını, bu nedenle tutuklanan kişilerden 100 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi planladığı belirtiliyor.