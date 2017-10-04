Suudi Kralı, 'Ortadoğu’nun Prensi’ne gidiyor: İşte tarihi zirvenin şifreleri

Suudi Arabistan Kralı Selman’ın ilk Moskova ziyaretini yorumlayan “Rus dünyası” haber sitesi ise görüşmeler hakkında şimdiden “Kral, Ortadoğu’nun yeni prensi Putin’in huzuruna çıkıyor” başlıkları atıyor.

BAYRAKLI, PANKARTLI KARŞILAMA



Rusya yönetimi, Suudi Arabistan Kralı Selman’a sadece Kremlin Sarayı’nda değil, sokakta da şatafatlı karşılama hazırladı. Üst düzey yabancı konukların geldiği Vnukova-1 havalimanından Kremlin Sarayı’na uzanın yolda “Kral Selman Rusya’ya hoş geldin” pankartları okunuyor, iki ülkenin bayrakları dalgalanıyor. Rusya böyle bir uygulamayı sadece Sovyetler Birliği döneminde ya çok yakın müttefik ülke liderine veya saygı duyduğu düşmanını karşılarken yapıyordu.

RESMİ AÇIKLAMA: YAPABİLECEĞİMİZ ÇOK İŞBİRLİKLERİ VAR



Başkan Putin ile Kral Selman arasında yarın gerçekleşecek tarihi görüşme hakkında Kremlin Sarayı yuvarlak ifadelerle içerik tarifi yapmayı tercih etti. Putin’in basın danışmanı Dmitriy Peskov, “Rusya ile Suudi Arabistan, siyasi iradelerini ortaya koyarak, ikili ve çok yönlü ilişkiler geliştirme arzusunu dile getiriyor. Aramızdaki büyük potansiyeli değerlendirme görüşmeleri yapılacak. Özellikle ekonomik alanda önemli adımlar atılması söz konusu” dedi.





PETROL İTTİFAKI



Kral Selman ile Putin arasındaki görüşmelerde can alıcı konunun doğal olarak petrol olması bekleniyor. Dünyada birinci ve ikinci petrol üretici ülkeleri Rusya ile Suudi Arabistan petrol fiyatını yüksek tutabilmek için kartel anlaşmasına gidebilecekleri dahi konuşuluyor.

Ziyaretin Rusya’da “Enerji Haftası” uluslararası forum düzenlendiği günlerde gerçekleşmesine dikkat çeken enerji sektörü uzmanı Aleksey Gromov, “Ziyaret çok önemli, hatta iki ülke için de hayati. Geçen yıl OPEC tarafından alınan üretimi sınırlandırma kararı Rusya ile Suudi Arabistan işbirliği sayesinde mümkün oldu. Şimdi iki enerji üreticisi ülkenin tekrar birbirine ihtiyacı var. 2018 yılında IPO gerçekleştirecek Saudi Aramco petrol şirketi yüksek petrol fiyatlarına ihtiyaç duyuyor. Fiyatı yükseltmek ise ancak Rusya ile işbirliği yapılmasından geçiyor. Hatta “Gazprom Neft” ile “Sibur” Rus enerji şirketleri Aramco ile sıkı işbirliği başlatmayı planlıyor.





1 MİLYAR DOLARLIK 'ORTAK ENERJİ YATIRIMLARI' FONU



Kral Selman ziyareti sırasında Rusya ile Suudi Arabistan arasında 1 milyar dolarlık ortak enerji sektörü yatırımları fonu kurulması da öngörülüyor. Böyle bir fonunu kurulacağını ilan eden Rusya Enerji Bakanı Aleksander, “1 milyar dolarlık ortak fon kuruluşu Kral Selman ziyareti sırasında ilan edilecek. Fonun amacı sadece iki ülkede karşılıklı enerji yatırımların finanse edilmesi amacı taşıyacak. Yakında ortak projeler olarak Rusya’da sıvalaştırılmış doğalgaz tesisleri ve Suudi Arabistan petrol nakil hatlarının genişletilmesi olabilir” dedi.



EN HASSAS SİYASİ KONULAR SURİYE KRİZİ VE İRAN



Kral Selman’ı tarihte bir ilki gerçekleştirerek Putin’i ziyaret etmesinde ikinci neden olarak Suriye’deki gelişmelerle İran faktörü gösteriliyor. Enerji kaynaklarında ve özellikle petrolde müttefik gibi hareket eden Suudi Arabistan ile Rusya, Suriye krizinde tam zıt cephelerde yer alıyor. Suudi Arabistan, Suriye’de Beşar Esad’ı devirmek isteyen muhaliflere destek verirken, Rusya İran ile birlikte Esad’ın müttefiki rolünde. Rusya’nın özellikle 2015 yılında giriştiği Suriye kampanyasında müttefik olarak İran’ı yanına alması Riyad’ın sert tepkilerine neden olmuştu. Ancak Rusya’nın Suriye denkleminde baş oyuncu haline gelmesi Suudi Arabistan yönetimi tarafından “İran’ın olmadığı bir Suriye krizi çözüm formülünü biz de destekleriz” diyeceği yorumcular tarafından dile getiriliyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin için, “Arabistanlı Lawrence” benzetmesi yapıldı. Tarihte “Arabistanlı Lawrence” olarak bilinen Britanyalı asker ve diplomat Thomas E. Lawrence'nin, 1916-1918 yılları arasında Arap Ayaklanması, Sina ve Filistin Cephesi gibi olaylarda ajanlık faaliyetleri yürüttüğü, bölge halklarını ayaklanma yönünde kışkırttığı biliniyor.

Rusya Stratejik Araştırmalar Merkezi uzmanı Elena Suponina, Kral Selman ile Putin’in can alıcı Suriye konusunda farklı kararlar almalarının zor olduğuna işaret ederek, “Suudi Arabistan yönetimi Rusya’nın Suriye’de taviz vermesi için büyük yatırımlar ve hatta Rusya’dan milyarlarca dolarlık silah alımı anonsu yapabilir. Ancak her iki taraf somut adım atmadan karşı tarafın harekete geçmesini bekler. Dolayısıyla şimdiki ziyaret iki ülkenin Suriye konusunda görüşleri değiştirmeyecektir” ifadesiyle yorumladı.

'KRAL, ORTADOĞU'DA HİMAYE TALEBİNDE BULUNACAK'



Kral Selman’ın tarihi Rusya ziyaretiyle ilgili haberi büyük dikkat çeken “Rus dünyası” yayını ise şu ilginç ifadelere yer verdi: “İsrail, Türkiye, Mısır ve Ürdün liderleri Moskova kapılarını aşındırdıktan sonra sıra Suudi Arabistan’a geldi. Suudi Arabistan Kralı Selman, Ortadoğu’nun yeni prensi Putin’den bölgedeki çıkarlarının korunması için himaye talebinde bulunacak.”