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    Suudi Koalisyonu, BM kara liste taslağına alındı

    İHA
    04.10.2017 - 22:39 | Son Güncelleme:

    Suudi liderliğindeki çok uluslu koalisyonun, Yemen’de çocukları öldürdüğü gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'in kara liste taslağına dahil edildiği belirtildi.

    BM’nin kara liste taslağı, Suudi koalisyonunun operasyonlarında 2016’da 683 çocuğun yaralandığını aynı zamanda koalisyonun okullar ve hastanelere yönelik gerçekleştirilen 38 saldırıdan da sorumlu olduğunu belirtiyor. Kara listeye, Suudi koalisyonu tarafından desteklenen Yemen hükümet güçlerinin ve Husilerin de alındığı belirtildi.

    BM, Mart 2015’den bu yana hava ve kara saldırılarında yüzde 60’ı sivil olan 8 bin 530 kişinin öldürüldüğünü, 48 bin kişinin ise yaralandığını açıklamıştı. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 20 milyon 700 bin Yemenlinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu ve çatışmaların 775 bin kişiyi etkilediği düşünülen 2 bin 130 kişinin de ölümüne neden olan kolera salgınına yol açtığı belirtildi.

    BU AY ONAYLANACAK

    Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Abdullah al Mouallimi taslağa ilişkin yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporu bu ay içinde onaylayacağını söyledi.

    Öte yandan, Suudi Koalisyonu, operasyonlarda sivilleri ve ülkenin alt yapısını hedef aldığına ilişkin açıklamaları reddetmişti. Husi aşireti, 2004 yılında dönemin lideri Ali Abdullah Salih'e karşı ayaklanmıştı. Husiler, 2011'de Abdurabbu Mansur Hadi'ye karşı da ayaklanmıştı. Yemen'i 6 bölgeye ayırmayı öngören anayasa tasarısını reddederek yönetimde söz sahibi olmak isteyen Husiler, daha çok özerklik almak istiyor. 2014'ün son aylarında Husilerin ayaklanmasının hızla büyümesiyle, ülkede iç savaş başladı.

    Etiketler: suudi koalisyon , bm , yemen , YEMEN
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