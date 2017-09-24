Suudi kadınlara ilk kez stat ‘izni’

24.09.2017 - 22:30 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 22:30
Suudi Arabistan, 87’nci kuruluş yıldönümü kapsamındaki kutlamalarda bir ilke imza attı. Suudi yönetimi ilk kez kadınların da başkent Riyad’daki Kral Fahd Stadyumu’na girmesine izin verdi. Böylece Suudi kadınlar hayatlarında ‘ilk kez’ önceki akşam, stadyumda konserleri, geleneksel dans performanslarını, akrobasi ve havai fişek gösterilerini izleyebildiler.
Kral Fahd Stadyumu’nda düne kadar sadece erkeklerin girebildiği futbol maçları yapılıyordu. Suudi yönetimi, reform yönünde bu türden bazı adımlar atmaya çalışsa da ülkede yaygın olan Vahabi inancı nedeniyle büyük bir dirençle karşılaşıyor.
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