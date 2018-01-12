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    Suudi kadın şoför aranıyor

    DIŞ HABERLER
    12.01.2018 - 01:32 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan yönetiminin sosyal reformlar kapsamında Haziran 2018’den itibaren kadınların da otomobil kullanmasına izin verileceğini açıklaması, ülkede ulaşım hizmeti veren cep telefonu aplikasyonu işletmecilerini kadın şoförler bulmaya yöneltti.

    Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren Uber ve bu firmanın Dubai merkezli benzeri Careem, ülkedeki kanunlar nedeniyle mevcut durumda sadece erkek şoför çalıştırabiliyor. Kanundaki değişiklikle birlikte Careem firması, 2018’in Haziran ayına kadar 10 binden fazla kadın sürücüyü işe almayı planlıyor.

    Kadın sürücülere bu rağbetin sebebi ise daha önce erkek şoförlerle gitmek istemediğinden bu uygulamaları kullanmayan kadınların, yapılan bu değişiklikle yeni müşteri tabanı oluşturması.

    Careem’in kurucu ortağı Abdullah Elyas, “Bunun anlamı, bizim hizmetimizi kullanmayan Suudi toplumundan yeni bir bölümün, gelecek haziran itibarıyla kullanmaya başlayacak olması” sözleriyle bunu fırsat olarak gördüklerini vurguluyor. Careem firması, kadın şoförler yetiştirmek için sürücü kursları da açtı. İlk başta yurtdışından ehliyet almış Suudi kadınlar tercih edilecek.

    Etiketler: kadın hakları , gazetehaberleri
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