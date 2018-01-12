Suudi kadın şoför aranıyor

Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren Uber ve bu firmanın Dubai merkezli benzeri Careem, ülkedeki kanunlar nedeniyle mevcut durumda sadece erkek şoför çalıştırabiliyor. Kanundaki değişiklikle birlikte Careem firması, 2018’in Haziran ayına kadar 10 binden fazla kadın sürücüyü işe almayı planlıyor.



Kadın sürücülere bu rağbetin sebebi ise daha önce erkek şoförlerle gitmek istemediğinden bu uygulamaları kullanmayan kadınların, yapılan bu değişiklikle yeni müşteri tabanı oluşturması.



Careem’in kurucu ortağı Abdullah Elyas, “Bunun anlamı, bizim hizmetimizi kullanmayan Suudi toplumundan yeni bir bölümün, gelecek haziran itibarıyla kullanmaya başlayacak olması” sözleriyle bunu fırsat olarak gördüklerini vurguluyor. Careem firması, kadın şoförler yetiştirmek için sürücü kursları da açtı. İlk başta yurtdışından ehliyet almış Suudi kadınlar tercih edilecek.