Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman kimdir?

Genç veliaht gitgide daha fazla güç ele geçirdi. Muhtemel bütün rakipler kenara itildi. İşte ülkenin bir sonraki yöneticisi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Aile ağacındaki konumu nedeniyle gücü eline aldı Veliaht prens, babası kral olmadan önce de ona yakındı.

2009 yılında Prens Muhammed, o zamanlar Riyad'ın valisi olan babasının özel danışmanı oldu. Yine de Prens Muhammed'in tırmanışı bu tür radikal değişikliklere alışık olmayan krallıkta emsalsiz.

Siyasi yolculuğundaki büyük sıçrama, kral Nisan 2015'te kendisinin yerine gelecek olanı yeni jenerasyondan seçtiğinde oldu.

Muhammed bin Nayif, veliaht prens olduğunda, kralın üvey kardeşi Mukrin Bin Abdülaziz kenara itildi.

Kral Salman'ın oğlu da yardımcı veliaht prens olarak atandı. Bütün bu değişiklikler, Muhammed bin Nayif uzaklaştırıldığında tahtın varisliğine ikinci sırada yer almasının yolunu açtı.

Yeni veliaht prens savunma bakanı olmasının yanı sıra başbakan yardımcılığı görevini de üstleniyor.



SAVUNMA KONUSUNDA İDDİALI

Salman bin Abdülaziz Ocak 2015'te kral olduğunda, oğluna krallıkta daha iyi bir pozisyon verecek hızlı değişiklikler yaptı.

29 yaşında dünyanın en genç savunma bakanı oldu.

Sadece iki ay sonra, Suudi Arabistan komşusu Yemen'e askeri operasyon başlatacak koalisyona öncülük etti. Koalisyon şimdilik Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur'un isyancıların kontrolündeki başkent Sana'yı yeniden ele geçirmesi konusunda başarısız oldu.

PETROLE DAHA AZ BAĞIMLI BİR EKONOMİ İSTİYOR

Nisan 2016'da, aynı zamanda Ekonomi ve Kalkınma Konseyi'nin başkanı olan nüfuzlu prens, krallığın petrol gelirlerine "bağımlılığına" son vermek için ekonomik reformlar açıkladı.

Vizyon 2013 planının, Suudi halkının "2020 itibariyle petrol olmadan yaşayabilmesine" olanak sağlayacağını söyledi. Yükselişinden beri genç prens, Suudilere rol modeli olarak sergilendi.

IMF planı "hırslı, geniş kapsamlı bir çaba" olarak nitelendirdi, ancak uygulanmasının zorluklar içerdiği konusunda uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Mart ayında Prens Muhammed ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

'TÜM DİNLERE AÇIK BİR ILIMLI İSLAM ÜLKESİ OLACAĞIZ'

Veliaht Ekim ayında, ülkesinde "ılımlı İslamın" hakim olması için çalıştığını açıkladı. Salman, "Eskiden olduğumuz yere geri döneceğiz, dünyaya ve tüm dinlere açık bir ılımlı İslam ülkesi olacağız. Çok yakında radikalizmi bitireceğiz" dedi.

Başkent Riyad'daki bir yatırım etkinliğinde konuşan Salman, 1979'dan sonra ülkenin durumunun değiştiğini fakat yetkililerin yakın gelecekte dini radikalizmi saf dışı bırakmayı planladığını söyledi.

Veliaht, "Suudi Arabistan önümüzdeki 30 yılı yıkıcı fikirlerle uğraşmakla geçirmeyecek" dedi.

İRAN İLE İLİŞKİLERİ DEĞİŞTİRMESİ MUHTEMEL GÖZÜKMÜYOR

Mayıs ayında, Prens Muhammed ülkesinin rakip İran ile herhangi bir diyalog başlatma ihtimalini dışladı. İki ülke, Suriye ve Yemen gibi çatışmaların yaşandığı farklı ülkelerde karşıt tarafları destekliyor.

Riyad ve Tahran arasındaki ilişki, Suudi yetkililerin önde gelen Şii din adamı Nimr El-Nimr'i idam etmesinin ardından daha da kötüleşmişti.

İran devlet medyası prensin yükselmesini "yumuşak darbe" olarak yorumladı.

AİLESİNE DÜŞKÜN

31 Ağustos 1985'te doğan Muhammed bin Salman, Kral Salman'ın üçüncü eşi Fahdah bint Felah bin Sultan'ın en büyük oğlu. Suudi prenslerinin çoğunun aksine eğitimini Suudi Arabistan'da tamamladı.

Bir dizi devlet oragınında çalışmadan önce Kral Suud Üniversitesi'nde hukuk okudu. Sadece tek bir eşi var ve iki kızı ile iki oğlu bulunuyor.

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