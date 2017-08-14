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    Suudi Arabistan'ın veliaht prensi 300 bavulla Bodrum'a tatile geldi

    İHA
    14 Ağustos 2017 - 06:40Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 07:35

    Suudi Arabistan Kraliyet Ailesine mensup Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi, tatil için Muğla'nın Bodrum İlçesine geldi. 300 valizle Bodrum'a gelen prensin eşyaları nakliyat kamyonu ile taşındı.

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    • Suudi Arabistanın veliaht prensi Bodruma tatile geldi
    • Suudi Arabistanın veliaht prensi Bodruma tatile geldi
    • Suudi Arabistanın veliaht prensi Bodruma tatile geldi
    • Suudi Arabistanın veliaht prensi Bodruma tatile geldi

    Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın yeğeni olan 62 yaşındaki işadamı ve Kingdom Holding Yönetim Kurulu Başkanı Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud, eşi ve kızları ile birlikte tatil için Bodrum' geldi.

    150 kişilik kafileyle kraliyet ailesine ait özel jumbo uçakla Milas- Bodrum Havalimanı’na gelen Suudi prensi Konsolosluk görevlileri karşıladı. 32 milyar dolarlık serveti ile dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Suudi prens ve ailesi apron içinde kendilerini bekleyen VIP araçlara bindi.

    Suudi Arabistanın veliaht prensi 300 bavulla Bodruma tatile geldiÜst düzey güvenlik önlemi

    Havalimanının VIP kapısından çıkan Suudi prens ve ailesine trafik polisleri ve özel harekat ekipleri eşlik etti. Havalimanında alınan üst düzey güvenlik önlemleri nedeniyle basın mensupları polisler tarafından alanın dışına çıkarıldı.

    Uzun kuyruklu bir konvoyla Yalıkavak'ta bulunan Palmarin'e geçen prens ve ailesi yakın dostlarını ziyaret etti. Mare restoranda eşi ve kızlarıyla birlikte vakit geçiren prens buradan korumaları eşliğinde Cennetkoy'da bulunan ultra lüks bir otele geçti.

    Suudi Arabistanın veliaht prensi 300 bavulla Bodruma tatile geldi300 bavul ve 30 bisiklet kamyonlarla taşındı

    Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi havalimanından ayrıldıktan sonra özel eşyaları Bodrum nakliyata ait kamyonlara taşındı. 50 kişilik ekip tarafından nakliye kamyonuna 300 bavul ve 30 bisiklet taşındığı öğrenildi. Prensin 1 uçak dolusu bavulunun ise daha önce geldiği öğrenildi.

    Suudi Arabistanın veliaht prensi 300 bavulla Bodruma tatile geldi

    Etiketler: Bodrum , Suudi prens , Suudi Arabistan , tatil
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