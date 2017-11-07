Suudi Arabistan'dan sular durulmuyor! "Bu daha başlangıç"

Suudi Arabistan'da yaşanan gözaltı dalgasının etkileri devam ediyor. Başsavcı Şeyh Suud el Mojeb, yayımladığı yazılı açıklamada gözaltıları "nerede olursa olsun yolsuzluğu temizlemek için gereken hayati süreçte sadece bir başlangıç" diyerek anlattı.

Suudi Arabistan'daki iş dünyası ve lider kadrosu arasındaki gözaltılara dair haberler önceki gün başladı. Gözaltılar, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın iktidarını güçlendirme hamlesi olarak da görülüyor.

"İRAN BÖLGEDEKİ KAOSUN EN BÜYÜK NEDENİ"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Al Cubeir Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran’ın bölgede yaşanan kaosun en önemli nedeni olduğunu" savundu.

Suudi Arabistan’da son 24 saat içerisinde 2 prens hayatlarını kaybederken, ülkenin en önemli isimlerine ve şirketlerine karşı rüşvet operasyonları da sürüyor.

Ülkenin en büyük turizm şirketi olan Al Tayyar Travel şirketinin sahibi Nasser bin Aqeel Al-Tayyar’da göz altına alındı. Şirketten yapılan açıklamada, müşterilerine karşı sorumluluklarının bulunduğu ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

PETROL devi Suudi Arabistan’da önceki gece aralarında prens ve bakanların olduğu onlarca kişi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Rakam hala tam netleşmese de 11 prens, 4 bakan ve onlarca iş adamının gözaltına alındığı bildirildi. Operasyon çok hızlı gelişti. 81 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz, önceki gece Rüşvet ve Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu’nu oluşturdu. Komisyonun başına ise 32 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ı atadı. Haberlere göre gözaltı listesini de Veliaht Prens bin Salman belirledi.

Kral Salman Bin Abdulaziz dün helikopter kazasında hayatını kaybeden Asir Eyalet Vali Yardımcısı Prens Mansour Bin Muqrin’in babası Prens Muqrin Bin Abdulaziz’e bağsağlığı ziyaretinde bulundu.

Hayatını kaybeden prensin cenazesi bugün Riyad’ta İmam Türki Bin Abdullah camisinde ikindi namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bir çok bakan ve üst düzey yetkilinin görevden alınarak tutuklanmalarının ardından, Kral Salman Bin Abdulaziz, Ulusal Muhafız Bakanlığına atanan Khalid Bin Ayyaf al-Muqrin ve Ekonomi Planlama Bakanı Muhammed Al-Tuwaijri ile bir araya geldi. yeni bakanlar yemin ederek görevlerine başladı. Kral ile iki yeni bakanın çektirdikleri fotoğraf ülkenin resmi haber ajansa SPA tarafından servis edildi.

ABD BAŞKANI TRUMP DESTEKLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da çok sayıda prens, bakan ve üst düzey devlet yetkilisini kapsayan gözaltı dalgasına ilişkin Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı destekleyen paylaşımlarda bulundu.



Suudi Arabistan'da gözaltına alınan prens ve bakanların tutulduğu Ritz Carlton otelinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Prenslerin beş yıldızlı otelde tutulmasıyla Suudi yönetiminin "Prenslerin hayati tehlikesinin bulunmadığı" mesajını vermek istediği iddia edildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Kral Selman ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi tam olarak ne yaptıklarını biliyorlar." mesajını paylaştı.

Trump ayrıca mesajında, "Şu kötü davrandıklarından bazıları yıllarca ülkelerini sağdılar." ifadesine yer verdi.

Savunma Bakanı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında geçen cumartesi gecesi Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu kurulmuş ve aralarında 11 prens ile 4 bakanın da olduğu eski ve mevcut onlarca yetkili görevlerinden el çektirilerek gözaltına alınmıştı.

Komisyonun hedefinde 2009 yılındaki "kolera ile ilgili ve Cidde'deki atık suyu projesi usulsüzlüğü" gibi birden fazla yolsuzluk dosyası nedeniyle gözaltıların gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Kraliyet kararnamesi gereğince gece kurulduğu ilan edilen Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu, tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmakla yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

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