Suudi Arabistan'dan son dakika açıklaması! Tutuklamalar ilk aşama

Haftasonu Suudi Arabistan tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonlarından birisi gerçekleştirildi. Aralarında prenslerin ve bakanların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında en dikkat çekici olan ise 17 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 100 kişisinden birisi olan Prens El Velid Bin Talal idi.

BAŞSAVCILIKTAN 'İLK AŞAMA' AÇIKLAMASI

Suudi Arabistan’da Başsavcılık, yolsuzluk soruşturması kapsamındaki gözaltıların henüz birinci dalgayı oluşturduğunu açıkladı. İlk dalganın şüphelilerin kaçma ihtimali nedeniyle gizli tutulduğu da ifade edildi.

YENİ BAKANLARLA FOTOĞRAF

Suudi arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, dünya kamuoyunu şaşırtan gözaltı dalgasının ardından, görevden alınan bakanlar yerine yenilerini atadı.

Yeni Kraliyet Muhafızları lideri Prens Khalid bin Ayyaf Mukrin olurken, Muhammed el Tuvaiji yeni Ekonomi ve Planlama Bakanı olarak atandı. Atamadan sonra yemin eden bakanlar, Kral Selman ile fotoğraf da çektirdi.

4 yıldır Kraliyet Muhafızları Bakanı olan Prens Mutab bin Abdullah ve Nisan’dan bu yana ekonomi bakanlığı yapan Adil Fakih, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın başında olduğu ‘yolsuzluk soruşturması’nda gözaltına alınanlar arasındaydı. Prens Mutab bin Abdullah, tahta aday isimler arasında görülüyordu.

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