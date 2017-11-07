Prens Salman'dan çok sert 'İran' açıklaması!

Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Salman devlet ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada İran'ı 'doğrudan askeri saldırganlık' ile suçladı.

Haberde Salman'ın ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştüğü bilgisi yer aldı.

KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR DÜN BAŞLAMIŞTI

İran Dışişleri sözcüsü Kasımi Yemen'den Riyad'a atıldığı belirtilen balistik füzenin arkasında İran'ın olduğu suçlamalarını 'adaletsiz, sorumsuz, yıkıcı ve provokatif' olarak niteledi.

Bu açıklamadan saatler sonra Suudi Arabistan'dan jet yanıt geldi. Açıklamada İran'a uygun yanıt verme hakkını saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KINAMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Husilerce düzenlenen balistik füze saldırısını kınamıştı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın 4 Kasım'da Yemen'deki Husi milislerince balistik füze saldırısıyla hedef alınmasını kınıyor, saldırının Suudi güvenlik güçleri tarafından engellenmiş olmasından ve herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamış olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

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