Suudi Arabistan'dan Barzani'ye çağrı

Sebhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barzani'nin referandum konusunda yaşanan krizin sona erdirilmesi için uluslararası bir aktörü ara bulucu olarak kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Irak'ın krizlerden korunması için bu adımın atılması gerektiğini vurgulayan Sebhan, kendisinin Birleşmiş Milletler'i ara bulucu olarak önerdiğini ifade etti.

Suudi Arabistan Devlet Bakanı Sebhan, üç gün önce Erbil'de Barzani ile bir araya gelmiş ve ülkesinin IKBY ile Bağdat hükümeti arasındaki krizleri sonlandırmak için ara bulucu olma isteğini dile getirmişti.