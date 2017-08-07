Suudi Arabistan'da tahtın varisine suikast girişimi

İran hükümetinin yarı-resmi haber ajansı olarak tanınan Fars Haber Ajansı, Suudi Arabistan tahtının varisi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın suikast girişimiyle karşı karşıya kaldığını yazdı. Arapça yayın yapan Merat El Cezire'ye dayandırılan habere göre, Prens Muhammed'i öldürmeye çalışan kişi yine Suudi Arabistan Kraliyet ailesinden bir prensti. Aynı haberde Prens Muhammed'in sağlık durumunun iyi olduğu, suikastçı prensin ise tutuklandığı belirtildi.

Fars Haber Ajansı'na göre, bölgeyi yorumlayan uzmanlar Kral Selman bin Abdülaziz'in beklenenden daha kısa bir süre içinde tahttan feragat edeceğini söylüyor. İsmi açıklanmayan suikastçı prensin, Veliaht Prens Muhammed'in tahta oturmasını engellemek için böyle bir saldırı gerçekleştirdiği konuşuluyor. Suud sarayına dayandırılan raporlara göre Kral Selman bin Abdülaziz, tahttan feragat edip yetki, sorumluluk ve unvanını oğlu Prens Muhammed'e bıraktığını belirten bir kayıt yaptı bile. Ancak bu kaydın yayımlanması için doğru zaman bekleniyor.

TAHTTAN FERAGATA HAZIR

Yeğeni ve eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'i ev hapsinde tuttuğu belirtilen Kral Selman'ın bu ay içinde yurt dışına çıkacağı ve oğlunu vekil atayacağı söyleniyor. El Rey el Yevm gazetesinin haberine göre Kral Selman, ekim ila aralık arasında da tahttan feragat edecek. Bu yıl bitmeden Suudi Arabistan tahtına çıkacağı belirtilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman, üstlendiği Savunma Bakanlığı görevi, Yemen operasyonunda oynadığı aktif rol ve ABD ile kurduğu diplomatik ilişkilerle tanınıyor.