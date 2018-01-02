Suudi Arabistan'da sosyal medyada KDV'ye tepki

BBC İzleme Servisi'nin haberine göre Suudi Arabistan halkı, KDV'nin devreye girmesi ile elektrik ve benzine zam yapılmasına tepki gösterdi.

Genelde tepkilerin Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın ekonomiyle ilgili olarak devreye sokmayı planladığı "2030 vizyonu"na yöneltildiği görüldü.

Muhammed bin Selman, petrole dayalı olan ülke ekonomisini çeşitlendirmek ve sosyal anlamda reformları devreye solabilmek için bir plan uygulamaya başlamıştı.

BAZI ŞİRKETLER KDV'Yİ ÜSTLENİYOR

Twitter'da tepki gösterilmesi amacıyla kullanılan etiketlerden biri "Maaşımız ihtiyaçlarımızı karşılamıyor" oldu. 2017 yazında aynı etiketle maaşların yükseltilmesi için bu etiket oluşturulmuştu.

10 saat içinde bu etiket 110 bin defa kullanılırken binlerce kişi de KDV'nin ortaya konmasına dair haberleri paylaştı. Bazı şirketlerin müşterilerine fiyat artışını yansıtmamak için KDV'yi kendilerinin ödeyeceğine dair haberler de çok sayıda paylaşıldı.

'VATANDAŞLARI BOĞUYORSUNUZ'

Bir Suudi Twitter kullanıcısı 10 bin takipçisine, "2030 vizyonuyla toplumun fakir kesimleri daha da yoksullaştı, orta sınıf da şimdi fakir oldu" dedi.

225 bin defa izlenen bir videoda ise genç bir Suudi vatandaşı, son zamanlarda enerji, benzin, gıda, mülk ve cep telefonlarına fiyat artışı uygulandığını söyleyerek, "Ve hiçbir şey demedik. Olan tek şey artırım, artırım, artırım... Vatandaşları boğuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Başka Twitter kullanıcılarının ise Prens Bin Selman'ı eleştirerek önceki kralı övdükleri görüldü.

Ancak başka sosyal medya kullanıcılarının ise genç prensi ve uygulamaya geçirdiği reformları desteklediği biliniyor.

KDV ORANI YÜZDE 5

Vergi almamakla ve vatandaşlarına doğumdan ölüme kadar refah devleti imkanları sunmakla övünen iki Körfez ülkesi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, yeni yıl ile beraber ilk defa katma değer vergisi (KDV) uygulamaya başlamıştı.

Petrol fiyatlarının düşük seyretmesi yüzünden zora giren Körfez ekonomileri, son iki yıldır gelirlerini artırmak, harcamaları kısmak, böylece bütçedeki şişkinliğin önüne geçmek için bir dizi önlem alıyor.

Çok sayıda ürüne uygulanacak yüzde 5 oranında KDV ile iki ülkenin de 2018 yılında 21 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor, bu da iki ülkenin milli gelirlerinin yüzde 2'sine denk geliyor.

Suudi Arabistan'da yeni yıl itibarıyla benzine de yüzde 127 zam yapılmış, geçen hafta devlet desteğinin çekilmesi sonrası elektrik faturalarında keskin bir artış görülmüştü.