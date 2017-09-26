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    Suudi Arabistan'da ilk kadın belediye başkan yardımcısı!

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 12:46 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 12:46

    Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın, belediye başkan yardımcısı olarak atandı.

    Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadının, belediye başkan yardımcısı olarak atandığı bildirildi.

    Doğu Bölgesi (Şarkiyye) Sekreterliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Şarkiyye Genel Sekreterliği tarafından El-Huber Belediye Başkan Yardımcısı olarak İman Abdullah el-Gamidi'nin görevlendirildiği kaydedildi. 

    Belediyede çalışan ilk üst düzey kadın sorumlu olacak Gamidi'nin Bilgi Teknolojisi ve Kadın Hizmetleri Dairesini yöneteceği ifade edildi.
    Suudi Arabistan'da eski Kral Abdullah Bin Abdulaziz'ın 25 Eylül 2011'de yaptığı değişiklik ile kadınlar, 2015 seçimlerine katılmaya hak kazanmış, kısmen seçme ve seçilme hakkı elde etmişti. 

    Etiketler: Suudi Arabistan , Kadın , Belediye
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