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    Suudi Arabistan'da ilk kadın basketbol turnuvası yapıldı

    Hürriyet Haber
    12.11.2017 - 20:52 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan'da ilk kez kadınlar için basketbol turnuvası düzenlendi. Suudi Arabistan Şura Konseyi üyesi, turnuvanın kadınları gelecekte sporun farklı dallarına teşvik edeceğini umduğunu söyledi.

    Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde ülkenin ilk kadın basketbol turnuvası yapıldı. Kral Abdullah Stadı'nda yapılan müsabakayı yalnızca kadınlar izledi.

    Şura Konseyi üyesi ve Jeddah United basketbol takımının kurucu üyelerinden olan Leena El Maena, Suudi gazetesi Okaz'a konuşarak "Müsabaka kadınların spora olan tutkusunu gösterdi. Şüphesiz ki bu maç, gelecekte, kadınların topluluk sporları anlayışının geliştirilmesi yönündeki arzu ve çağrılarına bir cevap olacak benzer etkinliklerin gerçekleştirilmesi adına bir kapı açtı" dedi.

    Turnuvadan elde edilecek olan gelirin, meme kanserine karşı farkındalık yaratmaya ve hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalarda kullanılması öngörülüyor.

    Suudi Arabistanda ilk kadın basketbol turnuvası yapıldı

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