Suudi Arabistan'da eşcinsel evlilik iddiası olay oldu!

Suudi Arabistan'da yetkililer eşcinsel bir evlilik törenine ait olduğu iddia edilen video hakkında soruşturma başlattı.

Sputnik'in aktardığına göre, konukların arasında yerel kıyafetleriyle yürüyen bir çiftin ve konfeti fırlatan erkeklerin görüldüğü video, ülkede viral oldu.

Suudi Arabistan'da uygulanan şeriat kanunları kadınlar ve erkeklerin eşcinsel evlilik yapmalarını yasaklıyor. LGBT bireyler ülkede kırbaç ve ölüm cezasıyla karşı karşıya.

هذا #زواج_مثليين فى العارضيات التابعه لمنطقه مكه وهذا يؤكد لاننا جعلنا بلدنا لكل أجنبي إلى أن أستوطن وظن أن هذه بلده وسمى نفسه #مواليد ! pic.twitter.com/7FDnmp5NGi — alhothly (@MARAMSAAD3322) 3 Ocak 2018

Görüntülerin gerçek bir evlilik törenine ait olup olmadığı henüz anlaşılamadı. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü videonun şaka olduğunu düşünse de, konuyu hafife almayan Suudi Arabistan yönetimi soruşturma başlattı.