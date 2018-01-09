Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Suudi Arabistan'da eşcinsel evlilik iddiası olay oldu!

    Suudi Arabistan'da eşcinsel evlilik iddiası olay oldu!

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 15:30 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan'da iki erkeğin evlenme törenine ait olduğu iddia edilinen video sosyal medyada olay oldu. Suudi polisinin olayın ardından bazı kişileri gözaltına aldığı ifade edildi.

    Suudi Arabistan'da yetkililer eşcinsel bir evlilik törenine ait olduğu iddia edilen video hakkında soruşturma başlattı.

    Sputnik'in aktardığına göre, konukların arasında yerel kıyafetleriyle yürüyen bir çiftin ve konfeti fırlatan erkeklerin görüldüğü video, ülkede viral oldu.

    Suudi Arabistan'da uygulanan şeriat kanunları kadınlar ve erkeklerin eşcinsel evlilik yapmalarını yasaklıyor. LGBT bireyler ülkede kırbaç ve ölüm cezasıyla karşı karşıya.


    Görüntülerin gerçek bir evlilik törenine ait olup olmadığı henüz anlaşılamadı. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü videonun şaka olduğunu düşünse de, konuyu hafife almayan Suudi Arabistan yönetimi soruşturma başlattı.

    Etiketler: son dakika , haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri