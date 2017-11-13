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    Suudi Arabistan'da çatışma... 1 asker öldü

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 15:14 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, silahlı kişilerle girilen çatışmada üsteğmen rütbeli bir askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çatışmada yaralanan üsteğmen rütbeli Fahd bin Said bin Asiri adlı askerin hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiği belirtildi.

    Bakanlık açıklamasında, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken çatışmanın nerede yaşandığı konusunda bilgi vermedi.

    Suudi Arabistan basınında yer alan bilgilere göre üsteğmenin Doğu bölgesinde Şii nüfusun yoğun yaşadığı Katif ilinin Tarut mahallesinde silahlı kişiler ile güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada hayatını kaybettiği kaydedildi.

    Etiketler: son dakika
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