Suudi Arabistan "yanlışlıkla" Yemenli askerleri vurdu

Hükümet güçleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, koalisyon güçleri, Suudi Arabistan'ın sınırındaki Saada kentinin Bakim ilçesindeki Mendebe bölgesinde bulunan sınır muhafızlarından Beşinci Tugayın mevzisine hava saldırısı düzenledi.

Beşinci Tugay ile Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları arasında çıkan çatışmalara koalisyon güçleri müdahale etti. Koalisyon güçleri eş zamanlı olarak düzenlediği söz konusu "hatalı" hava saldırıda 8 askerin hayatını kaybettiği, yaralanan askerlerin de bulunduğu belirtildi.

Koalisyon güçleri veya Yemen hükümeti henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

Öte yandan Beyda ilindeki Direniş Enformasyon Merkezinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Beyda kentindeki Semah dağı yakınlarındaki yola döşediği mayının patlamasıyla 4 askerin öldüğü, 3'ünün yaralandığı aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de, Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği meşru yönetim yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.

(Foto: temsili)