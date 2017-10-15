Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Suudi Arabistan ve ABD 'İran'ı görüştü

    Suudi Arabistan ve ABD 'İran'ı görüştü

    AA
    15.10.2017 - 12:39 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni İran stratejisini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

    Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, Trump ile telefon görüşmesi yaptı. 

    Görüşmede, Kral Selman'ın Trump tarafından cuma günü duyurulan yeni İran stratejisine ilişkin "Terör ve aşırıcılığı sonlandıracak tutumlar takınmamız ve bunların birinci destekçisi İran'a karşı çabaları birleştirmemiz gerekiyor." dediği belirtildi. 
    Kral Selman, ayrıca Suudi Arabistan'ın, Trump'ın duyurduğu yeni İran stratejisini "desteklediğini ve memnuniyetle karşıladığını" vurguladı. 

    TRUMP'IN YENİ STRATEJİYLE İLGİLİ AÇIKLAMASI 

    Ülkesinin İran'la ilgili yeni stratejisini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirterek, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir." ifadelerini kullanmıştı. 
    Trump, İran Devrim Muhafızları'nı "teröre destek verdiği" gerekçesiyle yaptırım listesine aldıklarını bildirmişti. 

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri