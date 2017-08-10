Suudi Arabistan: Suriye'deki tutumumuz değişmedi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Vekili Adil Sirac Merdad, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Riyad Seyf'i Cidde kentindeki ofisinde kabul etti.

Görüşmede, Suriye krizinin çözümü için çabaların birleştirilmesini ve kardeş Suriye halkının kendi geleceğine belirleme hakkının desteklemesini önemsediklerini vurgulayan Merdad, "Suudi Arabistan'ın Suriye krizine ilişkin tutumunun değişmez olduğunu teyit etmek ve yeni gelişmeleri ele almak üzere bu görüşmeyi gerçekleştirdik." dedi.

Bazı medya organlarında, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in geçen hafta Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Komitesi'ne (MYK) "Esed'in kalıcı olacağını bildirdiği" yönünde iddialar yer almıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise Cubeyr'e atfedilen ifadelerin doğru olmadığını ve Riyad yönetiminin, Suriye krizine ilişkin tutumunun değişmez olduğunu bildirmişti.