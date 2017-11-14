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    Suudi Arabistan: "Gözaltındaki prensler adil yargılanacak"

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 07:35 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan'ın BM Daimi Temsilcisi Abdullah el Muallimi, ülkede ileri derecede yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alınan prens, üst düzey görevliler ve milyarder iş adamlarının adil yargılanacağını söyledi.

    Muallimi, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Yemen, Lübnan ve ülkesindeki yolsuzluk nedeniyle yapılan gözaltılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Muallimi, "Gözaltına alınanların adil yargılanacağını temin edebilirim" dedi.

    "ADİL YARGILANACAKLAR"

    Muallimi, kaç kişinin göz altına alındığı sorusuna, "bu bilgiyi güvenlik yetkililerin açıklayacağı" yanıtını verdi.Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da göz altında olup olmadığına ilişkin bir soruyu Muallimi, "saçmalık" olarak değerlendirdi.

    Muallimi, Hariri'nin "neden uzun süredir Suudi Arabistan'da olduğu" sorusuna ise Hariri'nin Suudi Arabistan'da bir evi, arkadaşları ve destekçileri olduğunu ve orada olmasının garip karşılanmaması gerektiği yanıtını verdi.

    Etiketler: son dakika , prens , haberler
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