Suudi Arabistan, BM'nin kara listesine girdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" ile ilgili raporu BM Güvenlik Konseyi'ne sundu.

Rapora eklenen kara listede bu yıl Suudi Arabistan da yer aldı.

ABD destekli koalisyon güçlerinin BM'nin kara listesine eklenip eklenmeyeceği uzun süre tartışma konusu oldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki insan hakları ihlalleri üzerine geçen yıl BM'nin kara listesine kısa süreliğine alınmış ancak daha sonra listeden çıkarılmıştı.

Dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun "çok zor ve acı" bir karar verdiğini, milyonlarca çocuğun yardımların kesilmesinden etkileneceğini ve baskılar üzerine koalisyonu kara listeden çıkarmak zorunda kaldığını söylemişti.

Rapora göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'de 2016 yılında 683 çocuğun ölümüne ve sakatlanmasına neden oldu, ayrıca 38 hastane ve okulu hedef aldı.

KARA LİSTEYE ALINANLAR

Yemen'deki hükümet güçleri, Husiler, El-Kaide ve hükümet yanlısı militanlar da BM'nin kara listesinde bulunuyor ve silahlı çatışmalarda çocukların korunmasına yönelik önlemler almamakla suçlanıyor.Listede, Suriye'deki rejim güçleri ve terör örgütü DEAŞ ile Afganistan'daki Taliban örgütü de yer alıyor.

Uluslararası sivil toplum kuruluşları ise kooalisyon güçlerinin Yemen'de insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle BM'nin "kara listesine" alınmasını talep ediyordu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, raporu memnuniyetle karşıladı. Örgütten yapılan açıklamada, "Yemen'de yüzlerce çocuğun ölümüne neden olan ve düzinelerce okul ve hastaneyi hedef alan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin utanç listesine dahil edilmesinin doğru bir adım olduğu" bildirildi.

Açıklamada örgüt, Suudi Arabistan gerekli önlemleri alana kadar bu ülkeye silah satışlarının askıya alınması çağrısı da yaptı.