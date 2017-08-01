'Suudi Arabistan o bölgede yasağı kaldıracak'

Suudi Arabistan ekonomisinin petrole bağımlılığını ortadan kaldırmak ve genç işsizliği önlemek için Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Salman tarafından hazırlanan 'Vizyon 2030' programı kapsamında, ülkede turizm bölgeleri yaratılması için adım atılıyor.

AP haber ajansı, Kızıl Deniz projesi isimli turizm atağında, oluşturulacak turizm bölgelerinde, ülkede kadınlara yönelik kısıtlamaların kaldırılabileceğini söyledi.

Habere göre, oluşturulan turizm bölgelerinde, Suudi Arabistan'da hâlihazırda kadınlara yönelik uygulanan diğer kuralların da kaldırılabileceği ifade ediliyor. Suudi ekonomisini güçlendirmek için oluşturulacak bölgelerin 'yarı özerk' yönetim statüsünde olabileceği ifade ediliyor.