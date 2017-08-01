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    'Suudi Arabistan o bölgede yasağı kaldıracak'

    Hürriyet Haber
    01 Ağustos 2017 - 16:20Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 16:22

    Associated Press haber ajansı, Suudi Arabistan'ın ülkenin kuzey batısında inşa edeceği turizm bölgelerinde, kıyafet kısıtlamalarını ve vize sınırlamalarını kaldırabileceğini duyurdu. 'Yarı özerk' olacağı açıklanan turizm bölgelerinde, kadınların örtünme zorunluluğunun kaldırılabileceği de ifade edildi.

    Suudi Arabistan ekonomisinin petrole bağımlılığını ortadan kaldırmak ve genç işsizliği önlemek için Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Salman tarafından hazırlanan 'Vizyon 2030' programı kapsamında, ülkede turizm bölgeleri yaratılması için adım atılıyor. 

    AP haber ajansı, Kızıl Deniz projesi isimli turizm atağında, oluşturulacak turizm bölgelerinde, ülkede kadınlara yönelik kısıtlamaların kaldırılabileceğini söyledi. 

    Habere göre, oluşturulan turizm bölgelerinde, Suudi Arabistan'da hâlihazırda kadınlara yönelik uygulanan diğer kuralların da kaldırılabileceği ifade ediliyor. Suudi ekonomisini güçlendirmek için oluşturulacak bölgelerin 'yarı özerk' yönetim statüsünde olabileceği ifade ediliyor. 

    Etiketler: suudi arabistan , suudi , kısıtlama
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