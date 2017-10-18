Sutyen tercihiniz meme şeklinize uygun mu?

ABD'li kadın dergisi Glamour, farklı meme biçimlerine ve bu memelere ne tür sutyenlerin uygun olduğuna dair çok faydalı bir rehber hazırlamış. Gelin bu rehbere hep birlikte bakalım:

Memeler gövdenin sağına ve soluna doğru konumlanmıştır, uçları dışarı bakar. Göğsünüzün ortasında "iman tahtası" denen kemiğin üzerinde bir boşluk vardır. Bu tür memeler için en uygun olan tişört sutyeni denilen düz modeldir.

Memeler bir önceki modele kıyasla daha dolgundur ancak yine de gövdenin sağ ve sol kenarlarına daha yakındır. Bu tür memeler için en uygun olan model, memeleri yukarı kaldıran bir toplayıcı modeldir.

Memelerin üst kısımları dar, alt kısımları ise dolgundur. Bu tür memeler için en uygun sutyenler, memeleri tamamen kaplayan modellerdir. Böylece sırt ağrısıyla karşılaşma ihtimaliniz de azalır.

Memelerin altı da üstü de aynı genişlik ve dolgunluktadır. Bu tür memeler için ince ve dolgulu olmayan modeller uygun olur.

Memeler çok dolgun değildir. Yanlara yayılmak yerine aşağı doğru biçimlenmişlerdir. Bu tür memeler için toplayıcı sutyenler uygun olur. Böylece memeler ortalanır ve havaya kalkar. Dolgulu bir model olması daha doğrudur.

Memelerin biri diğerinden daha büyüktür. Şekil itibarıyla da asimetrik olabilirler. Bu durumda içindeki dolgusu çıkarılabilen modeller en uygunudur. Böylece meme ölçüsüne göre kap ölçüsü ayarlanabilir.

En şanslı memeler bu şekilde olanlardır. Çünkü hem dolgunluk hem de şekil itibarıyla idealdir. Bu memelere her tür sutyen uyar.