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    'Sütunlu Konak'ta mutlu son: 2 bin yıllıklar gitti yenileri geldi

    AA
    12 Ağustos 2017 - 20:20Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 20:20

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir konağın önünden Antalya Müzesine taşınan Roma dönemine ait mermer sütunların yerine konak sahibi birebir imitasyonlarını yaptırdı.

    Şirinyalı Mahallesi'ndeki konağın önünde bulunan sütunların Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince taşınmasının ardından konak sahibi Mustafa Aydemir, andezit ve beyaz mermerden sütunların birebir imitasyonlarını yaptırdı. İmitasyon sütunlar, kaldırılan sütunların yerine dikildi.

    "ÖKSÜZ BIRAKMADI"

    Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, tarihi ve kültürel bir değer olan sütunların müzeye taşınarak ana yurtlarına döndürüldüklerini söyledi. Konak sahibinin tarihi eserlere olan sevgi ve saygısı nedeniyle 'boş kalmasın' diye düşünerek, sütunların birebir imitasyonlarını yaptırdığını belirten Karabayram, Aydemir'i takdir ettiğini söyledi.

    Aydemir'in bugüne kadar sütunları çok güzel bir şekilde koruduğunu ifade eden Karabayram, "Eserin imitasyonunun yapılıp yeniden konulması mahalle sakinlerince de hoş karşılandı. Sütunun yerinin boş kalmaması adına da güzel bir davranış biçimi. Dünyanın her yerinde birçok eserin imitasyonları yapılıyor. Bu da bir tanıtım şeklidir. Uzun yıllar el emeğiyle baktığı sütunu tekrar devletine emanet etmiştir ilgili kişi. Bunu yaparken tarihe duyduğu sevgiden kaynaklı yeni bir sütun imitasyonu yaptırarak o alanı öksüz, sahipsiz bırakmamıştır." dedi.

    "SÜTUNLU KONAK"

    Türkiye'deki bütün eserlerin sahibinin millet olduğunu vurgulayan Aydemir, halkın eserleri çok güzel bir şekilde koruduğunu kaydetti.

    Antalyalı emekli sanat tarihi öğretmeni Ertekin Kaya, Roma dönemine ait 2 bin yıllık mermer sütunların 1996'da Mustafa Aydemir tarafından tarihi Kaleiçi bölgesinden alınarak "Sütunlu Konak" adı verilen binanın önüne konulmasına tepki göstermiş ve sosyal medyada imza kampanyası başlatmıştı.
    Sütunlar, olaya ilişkin haberlerin yayınlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından Antalya Müzesine nakledilmişti.

    Etiketler: roma , antalya , sütun
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