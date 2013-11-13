Sütlü saray aşuresi

Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra tencerelerin altını kapatın. Kapakları kapalı vaziyette sabaha kadar bekletin.

Ertesi gün buğday, fasulye (kuru börülce de kullanabilirsiniz) ve nohudu yıkayıp süzdükten sonra hepsini büyük bir tencereye aktarın. Üzerine 12 su bardağı sıcak su ve tuzu ekleyip orta ısılı ateşte, arada sırada karıştırarak malzemeler iyice yumuşayıncaya kadar kaynatın.

Yıkanmış üzümleri ayrı bir tencerede kaynatın, suyunu süzdükten sonra tanelerini, küp küp doğranmış kayısıyı iyice pişen aşurenin üzerine ilave edin. Varsa kuru elma ve kuru erik de katabilirsiniz. 15 dakika daha kaynattıktan sonra şekeri ve sütü ilave edin. Arada sırada karıştırarak malzemeler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.

Aşurenin kıvamı koyu kıvamlı bir çorba gibi olmalı. Dolayısıyla bir yandan sık sık karıştırmalı, bir yandan da gerekirse sıcak su eklemelisiniz. Aşureyi kaselere paylaştırıp isterseniz üzerlerine biraz gülsuyu gezdirin. Üzerlerini fındık, ceviz ve nar taneleriyle süsleyebilirsiniz. Soğuyunca servise sunun

Not: Aşure sıcakken 25-30 gr tereyağı eklemek parlaklık verir. Arzuya göre karanfil ve tarçın kabuğu da koyabilirsiniz.

Malzeme listesi

-2 su bardağı

aşurelik buğday

-Yarım su bardağı kuru fasulye

(kuru börülce de kullanabilirsiniz)

-Yarım su bardağı nohut

-3 su bardağı tozşeker

-Yarım su bardağı çekirdeksiz kuru üzüm

(sultani üzüm de denir)

-Varsa 7-8 dilim kuru elma, kuru erik (kuru incir de kullanabilirsiniz)

-8-10 adet kuru kayısı

-2 su bardağı ılık süt

-1 çimdik tuz

Üzeri için;

-1 su bardağı gülsuyu

-250 gr fındık ya da ceviz içi

-Nar taneleri