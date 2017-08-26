Süt ihracatına destek gerekiyor

Çallı görüşmede, başta ihracat olmak üzere süt ve süt ürünleri sanayinin gündemindeki konuları dile getirdi. Bakan Fakıbaba’ya sektörün gündemindeki konular hakkında bilgiler veren Çallı, ihracatın artması için destekleme modellerinin hayata geçirilmesinin gerekliliğini söyledi. Çallı, ayrıca önemli mesafe kat edilen Çin’e süt ve süt ürünleri ihracatı için son bir hamle yapılması halinde ihracatın önünün açılacağını belirtti. Et ve Süt Kurumu’nca yürütülen çiğ süt destekleme modelinin gözden geçirilmesi gerektiğini de dile getiren Çallı, şunları kaydetti:

“Mevcut sistemin ülkemiz çiftçisinin desteklenmesi yönünde oldukça pozitif etkileri olmuştur. Fakat uzun vadede süt gibi değerli bir ürünün süt tozu gibi katma değeri ve ihracat getirisi düşük bir şekilde pazarlanması nedeniyle, devletimizin zararı yıldan yıla artmaktadır. Halihazırdaki sistem nedeniyle üretilen sütün kalitesi giderek düşmekte, sanayicimiz kaliteli ve yeterli miktarda süt bulamamaktadır.”