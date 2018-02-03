Susuz Şelalesi dondu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Bazı bölgelerde buz sarkıtları oluşurken göl ve şelaleler de buzlarla kaplandı.

Kars-Ardahan karayolu üzerinde bulunan ve 15 metre yükseklikten su düşüşüne sahip Susuz Şelalesi'nin büyük bölümü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Bölge halkının "Su uçan" olarak adlandırdığı şelale, buzla kaplanmasıyla güzel görüntü oluşturdu. Bazı vatandaşlar şelale önünde fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlardan Murat Avcı, ilçenin doğal güzelliklerinden birinin de Susuz Şelalesi olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Burayı bilenler geliyor, bu anı ölümsüzleştiriyor. Şelale mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Kars'ın her yeri doğal güzelliklerle kaplı. Biz burada yaşamaktan mutluyuz, herkesi buraya davet ediyoruz. Bu doğal güzelliklerden yararlansınlar. Özellikle Doğu Ekspresi ile gelen arkadaşlarımız oluyor, burayı bilmiyorlar. Tanıtım noktasında eksiklik var. Tanıtılırsa daha çok kişi gelir."



