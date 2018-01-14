‘Susması için 130 bin dolar ödedi’ iddiası

Trump ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Trump, 2006’da ‘Fırtınalı Daniels’ lakaplı porno yıldızı Stephanie Clifford ile bir ilişki yaşadı. 2016’da ise Trump, genç kadına basına konuşmaması için 130 bin dolar ödedi.

‘ŞİDDETLE REDDEDİLDİ’

Bu ödemenin belgelerinin olduğu da öne sürülüyor. İsmi açıklanmayan kaynaklar Daniels, 2016 sonunda röportaj haklarını satmak için Amerikan ABC televizyonu yapımcılarıyla temas kurduğunu ve onlara Trump hakkında konuşmaya hazır olduğunu söylediğini iddia etmişti. Trump’ın avukatı Michael Cohen, cinsel ilişki iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. Cohen, “Bu söylentiler 2011’den bu yana dolaşıma girdi. Başkan Trump böyle bir olayı şiddetle reddetti, tıpkı Daniels’in reddettiği gibi... Bunlar eski, dönüştürülmüş belgeler, seçim öncesi yayınlandı ve şiddetle reddedildi” dedi. Avukat ayrıca porno yıldızının açıklamasını da yayınladı, Daniels, “Donald Trump ile ilişkim birkaç kurumsal görüşmeyle sınırlıydı daha fazlası yoktu” dedi. Ünlü porno yıldızı, “Trump ile tanıştığımızda o benim için huzurlu, profesyonel ve eksiksiz bir centilmendi. Trump’tan habersiz para aldığım söylentileri tamamen yanlış. Eğer Donald Trump’la ilişki yaşasaydım, bunu haberlerden değil benim kitabımdan okurdunuz” diye konuştu.