'Süslü Kadınlar' Türkiye'nin dört bir yanında pedal çevirdi

Konak Meydanı'nda saat 17.00'da toplanan yüzlerce bisikletli kadın, bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' için süsledikleri bisikletleriyle bir araya geldi. projeyi hayata geçiren öğretmen Sema Gür, tarihi Saat Kulesi önünde basın açıklaması yaptı. 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde trafiğe bisikletle çıkarak dikkat çekmeye çalıştıklarını dile getiren Gür, "Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Yoğun kent trafiğine çözüm olabilir. Kadınlar olarak dünyadaki hemcinslerimizle gündelik kıyafet giyerek bisikletle trafiğe çıkabiliriz. Buna dikkat çekebilmek adına süslendik. Bisikletlerimizle yollara çıktık. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak için de buradayız. Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değildir. Yollarda bisikletlilere saygı istiyoruz. Kadınlar olarak görünür olmak istiyoruz. Kadın toplumda görünür olduğu sürece o toplum nefes alır. Bisiklet bireyin özgürlüğünü simgeler. Dünyada birçok ülkede yapılan etkinlikler zincirine İzmirli kadınlar öncülük etmektedir. Biz İzmirli kadınlar olarak 'Egzoz kokusu yerine, parfüm kokusu' diyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından yüzlerce kadın 50 il ve Yunanistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle birlikte aynı anda pedallarını çevirmeye başladı. Geçen yıl Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenip bir marka haline gelen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' Tarihi Havagazı Fabrikası'nda son buldu.