Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>Susamlı Bohemya simidi
"Sahrap Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sahrap Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Susamlı Bohemya simidi

26 Şubat 2014

Hazır süt kreması derin bir yoğurma kabına aktarılır.

Üzerine klasik çay bardağıyla sıvıyağ eklenir. Aynı bardakla bir bardak da yoğurt ilave edilir. Tuz serpilip yumurtanın sarısı katılır. Bir taraftan karıştırılmaya devam edilirken bir taraftan da un yavaş yavaş eklenir.
Hamur, malzemeler birbiriyle iyice özleşinceye kadar yoğrulur. Kulak memesinden daha yumuşak olan ve ele yapışmayan hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır. Parçalar avuçlar arasında yuvarlandıktan sonra 10 santim uzunluğunda şeritler haline getirilir. Şeritlerin uçları birleştirilip halka haline getirilir. Simitler sıvıyağla yağlanmış olan fırın tepsisine aralıklı olarak dizilir ya da fırın tepsisine fırın kağıdı yayılıp simitler tepsiye yerleştirilir.
Simitlerin üzerine fırça yardımıyla, hafifçe çırpılmış yumurta akı sürülüp susam serpiştirilir. Simitler 5 dakika önceden 175 dereceye ayarlanmış olan fırında üzerleri sararıncaya kadar, 25-30 dakika pişirilip çıkarılır. Soğuyunca servise sunulur.

Malzeme listesi

-1 paket hazır süt kreması (200 ml)
-1 çay bardağı sıvıyağ
-1 çay bardağı yoğurt
-1 adet yumurtanın sarısı
-1 çay kaşığı tuz
-4 su bardağı un
Üzeri için;
-1 adet yumurtanın sarısı
-1 su bardağı susam

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

X
﻿
Sahrap SOYSAL Sahrap SOYSALTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri