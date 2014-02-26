Susamlı Bohemya simidi

Üzerine klasik çay bardağıyla sıvıyağ eklenir. Aynı bardakla bir bardak da yoğurt ilave edilir. Tuz serpilip yumurtanın sarısı katılır. Bir taraftan karıştırılmaya devam edilirken bir taraftan da un yavaş yavaş eklenir.

Hamur, malzemeler birbiriyle iyice özleşinceye kadar yoğrulur. Kulak memesinden daha yumuşak olan ve ele yapışmayan hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır. Parçalar avuçlar arasında yuvarlandıktan sonra 10 santim uzunluğunda şeritler haline getirilir. Şeritlerin uçları birleştirilip halka haline getirilir. Simitler sıvıyağla yağlanmış olan fırın tepsisine aralıklı olarak dizilir ya da fırın tepsisine fırın kağıdı yayılıp simitler tepsiye yerleştirilir.

Simitlerin üzerine fırça yardımıyla, hafifçe çırpılmış yumurta akı sürülüp susam serpiştirilir. Simitler 5 dakika önceden 175 dereceye ayarlanmış olan fırında üzerleri sararıncaya kadar, 25-30 dakika pişirilip çıkarılır. Soğuyunca servise sunulur.

Malzeme listesi

-1 paket hazır süt kreması (200 ml)

-1 çay bardağı sıvıyağ

-1 çay bardağı yoğurt

-1 adet yumurtanın sarısı

-1 çay kaşığı tuz

-4 su bardağı un

Üzeri için;

-1 adet yumurtanın sarısı

-1 su bardağı susam